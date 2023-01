Junqueras acusa el PSC i Junts de bloquejar els pressupostos per “partidisme”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha acusat el PSC i Junts de bloquejar els pressupostos catalans per “partidisme i egoisme”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Junqueras ha insistit que el país necessita els pressupostos perquè permetran sumar més de 3.000 milions addicionals en un moment complicat i ha criticat l’actitud de socialistes i juntaires per intentar incloure qüestions extrapressupostàries a la negociació.

El dirigent republicà s’ha preguntat “quins interessos defensen” els dos grans partits de l’oposició per no voler aprovar uns comptes que tenen el suport de sindicats, patronals i entitats del tercer sector. “Només representen els seus interessos individuals i de partit”, ha etzibat. Després de dos mesos de negociacions, els pressupostos continuen encallats i en les dues últimes setmanes s’han succeït els retrets entre republicans i socialistes. Està previst que el PSC es pronunciï sobre l’última oferta del Govern aquest mateix divendres.

Oriol Junqueras atén els mitjans abans de la protesta contra la cimera hispanofrancesa / ACN

El PSC acusa ERC de no voler negociar els pressupostos

El PSC acusa ERC de voler imposar els seus pressupostos i fia qualsevol acord a l’impuls de macroprojectes com el Hard Rock, l’ampliació del Prat i la B-40, tres carpetes que generen molta divisió a les bases dels republicans. Els dirigents socialistes volen aprofitar que ERC ja ha aprovat els pressupostos estatals i de l’Ajuntament de Barcelona per cobrar-se diversos deutes i obligar els republicans a fer-se una foto que els pot passar factura de cara a les municipals.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, també ha pressionat el PSC per tancar l’acord de pressupostos “tan aviat com es pugui” perquè “cada dia que passa sense tramitació és un dia menys que podem aprofitar els recursos”. Vilalta ha assegurat que les negociacions amb els socialistes “han anat bé en general” i ha assegurat que estan oberts a parlar de tots els macroprojectes. “No defugim de parlar del Prat o la B40”, ha dit, però ha demanat que les diferències “no serveixin per frenar els pressupostos”.

Junqueras resta importància a l’escridassada a la protesta

Junqueras ha intentat restar importància a l’escridassada que va patir durant la protesta contra la cimera hispanofrancesa. “Tothom que xiuli qui vulgui”, ha dit Junqueras, que ha recordat que el va esbroncar “molt poca gent”. El president d’ERC ha assegurat que entén les protestes i ha afirmat que són “gent legítimament decebuda, que voldria que fóssim independents”. El dirigent republicà s’ha mostrat convençut que tothom qui va anar a la manifestació té els mateixos objectius i els que els diferencia és “la manera d’aconseguir-ho”.