El Govern es queixa del silenci del PSC sobre l’última proposta per al pressupost

L’executiu de Pere Aragonès està “contrariat, sorprès i estranyat” perquè el PSC encara no els ha remès una resposta a la proposta del passat dilluns sobre la B-40 per tal de tancar un acord pels pressupostos. Fonts del Govern consultades per l’Agència Catalana de Notícies han lamentat que en tres dies els socialistes no hagin fet el retorn del document que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va entregar dilluns a la portaveu del PSC, Alícia Romero. El Govern sosté que l’última proposta pot encaixar a tothom i totes les parts s’hi poden sentir còmodes. Segons la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, només la B-40 “bloqueja” en aquests moments els pressupostos, tot i que la portaveu socialista ho va negar i va insistir que hi ha més carpetes per tancar.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el líder del PSC, Salvador Illa, s’han trobat en diverses ocasions per avançar en les negociacions, però ahir dimecres Illa va anunciar que havien pactat donar-se una setmana de marge per tancar l’acord “amb discreció”. El problema és que per als socialistes el marge no començava fins ahir mentre que el Govern entén que els set dies compten des de la trobada d’Illa i Aragonès.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa | ACN

L’última proposta del Govern

Aquest dilluns les dues parts es van reunir a les 16 hores per abordar les carpetes pendents per arribar a un acord, entre les quals hi ha la mobilitat al Vallès, l’ampliació de l’aeroport del Prat, el projecte del Hard Rock o Rodalies de Catalunya. La consellera de Presidència va entregar una última proposta al Govern per intentar “desencallar” els pressupostos gràcies a la carpeta de la B-40, però tres dies després no n’han rebut cap retorn, el que els “estranya”. El Govern espera poder reprendre les negociacions el més aviat possible i les fonts consultades per l’ACN assenyalen que l’acord es podria tancar “en qüestió d’hores o dies”. Mentrestant esperen a veure el posicionament del PSC sobre la B-40.