Aragonès reivindica l’Acord de Claredat davant Sánchez

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha tornat a reivindicat l‘Acord de Claredat davant del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la cimera hispano-francesa, a la qual també ha assistit Macron. Tot i que no ho ha dit explícitament, l’Acord de Claredat ha estat la matriu en la qual Aragonès ha volgut transmetre a Sánchez. Ho ha explicat en una compareixença després que el president hagi marxat abans que hagin sonat els himnes espanyol i francès. “La realitat és que hi ha una majoria que vol decidir democràticament el futur del seu país”, ha reivindicat el president de la Generalitat. D’aquesta forma, i en el marc de l’aposta del president, Aragonès ha transmès que vol un referèndum amb el suport de la comunitat internacional i que ofereixi a la ciutadania “la capacitat de decisió sobre el seu futur”.

El president de la Generalitat ha saludat i conversat amb el president francès, Emmanuel Macron, abans de l’inici de la XXVII cimera hispano-francesa / Arnau Carbonell

Europeisme amb Macron

També ha reivindicat que Catalunya vol contribuir en la creació dels Estats Units d’Europa “d’igual a igual” amb els altres. De fet, Aragonès ha transmès a Macron algunes qüestions que influeixen entre els dos territoris, com pot ser la presència de la llengua catalana a les institucions, l’euroregió Mediterrània, infraestructures com el corredor mediterrani o l interconnexió elèctrica. A més, també li ha transmés la necessitat d’obrir els passos fronterers que divideix la Catalunya Nord amb el Principat, així com enfortir el rol de l’hospital de Puigcerdà. “Esperem que la Generalitat formi part de les jornades de treball que se’n derivin”, ha dit el president de Catalunya, que ha parlat només uns 20 segons amb el president de la República francesa.

Treu ferro de la xiulada a Oriol Junqueras

El president també ha reivindicat la manifestació i ha enviat un missatge amb sintonia: “Aquí no s’ha acabat res”. “Avui l’independentisme ha sortit al carrer de forma majoritària i amb actitud positiva”, ha dit Aragonès traient pit. Davant dels crits d’alguns manifestants al president d’ERC, Oriol Junqueras, Aragonès li ha volgut treure ferro i considera que no cal donar valor a “actituds minoritàries”. Preguntat el motiu pel qual ha abandonat la cimera abans que sonessin els himnes espanyol i francès, ha assegurat que “no vol donar la validesa a la presència de l’exèrcit espanyola Catalunya, com a propi”.