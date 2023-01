Aragonès saluda Sánchez i Macron i marxa abans que sonin els himnes

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la República francesa, Emmanuel Macron, en el marc de la cimera hispanofrancesa en la qual s’ha d’escenificar el gasoducte que ha de connectar Marsella i França. El president, en arribar, ha saludat a l’alcaldessa Ada Colau i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, que han estat les primeres en arribar. Després, ha donat la benvinguda a Sánchez i Macron i tot just després ha marxat per no coincidir amb la interpretació dels himnes francès i espanyol per part de la guàrdia d’honor. Les salutacions han estat al pati del MNAC, juntament amb la guàrdia d’honor provinent del Bruc.

El president del Govern, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, a l’esplanada del MNAC / ACN

Aragonès: “El procés no s’ha acabat”

Tot i això, Aragonès ha pogut parlar durant uns minuts amb Pedro Sánchez i uns segons amb Emmanuel Macron. Segons explica un comunicat de l’executiu, Aragonès ha dit al president espanyol que el procés independentista no s’ha acabat, així com han pogut intercanviar missatges sobre la situació política actual i li ha recordat els temes que li ha fet arribar per carta, com ara els passos transfronterers i o infraestructures.

Dona la benvinguda a Macron

Aragonès també ha donat la benvinguda a Macron i li ha agraït la visita i les “bones relacions” amb l’administració francesa. També li ha traslladat que “Catalunya vol ser un soci europeu”. En aquesta línia, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’ha apropat als mitjans de comunicació i ha assegurat que la conversa entre dirigents ha estat “cordial”.

Un cop han sonat els himnes, els dos presidents estatals han anat a fer la “foto de família” i Sánchez ha ensenyat un mirador a Macron. Tot seguit, Sánchez i Macron s’han reunit en el marc de la cimera “bilateral. A les 12h, els dos presidents participaran en una reunió plenària, mentre que a les 13:45h hi haurà la firma d’acords, juntament amb les compareixences de Sánchez i Macron.