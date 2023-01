VÍDEO | Junqueras, escridassat a la protesta: “Traïdor, et volem a la presó”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha hagut d’abandonar la manifestació independentista per les escridassades i xiulets d’alguns dels assistents, que l’han acusat de “traïdor” i “botifler”. Algun també li ha desitjat que tornés a la presó. “Junqueras, traïdor, et volem a la presó”. Fonts d’ERC han explicat que dirigent republicà tenia previst marxar cap a les 10.00 per un compromís previ. La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha demanat respectar la “llibertat d’expressió” dels manifestants i ha recomanat als polítics que “prenguin nota” del que demana el carrer.

Feliu ha acusat ERC de tenir una “gran contradicció” per voler participar de la manifestació mentre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, és a dins de la cimera per donar la benvinguda a Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. “Tenim l’obligació de suportar la crítica i això també ho és. Estaria bé que entenguessin que cal un canvi de rumb en aquest sentit. No entrar en contradiccions tan grans”, ha dit la presidenta de l’ANC.

ERC defensa ser a la cimera i reivindicar que el Procés és “ben viu”

Abans de la protesta, Junqueras ha defensat que és “compatible” ser als dos costats de la tanca i reivindicar el dret a l’autodeterminació a la cimera mentre es protesta al carrer per recordar que l’independentisme és “ben viu”. Pel líder d’ERC, “el conflicte polític entre la societat catalana i l’estat espanyol no s’ha acabat. Aquí no s’ha acabat res. Aquest conflicte no s’acabarà fins que el conjunt de la societat catalana pugui votar i decidir el seu futur”.

No és la primera vegada que dirigents d’ERC són escridassats i xiulats en una protesta independentista. Fa tres mesos, durant el cinquè aniversari de l’1-O, diversos assistents a un acte del Consell de la República a Arc de Triomf van xiular Marta Rovira quan el presentador la va esmentar entre els polítics exiliats. En canvi, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, tots de Junts, van ser ovacionats. Els manifestants també van escridassar l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, durant la seva intervenció. El president d’Òmnium, Xavier Antich, també va ser xiulat.