Junqueras acusa “part de la política catalana” de fer perviure el franquisme

El líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha carregat amb duresa contra els seus principals rivals polítics durant el Consell Nacional del partit d’aquest dissabte. En la seva intervenció, el dirigent republicà ha afirmat que el franquisme “perviu en alguns dels tribunals de l’Estat i en els seus cossos policials”, i ha acusat “part de la política catalana” de contribuir a aquesta continuïtat: “Prefereixen no veure-ho i perdre’s en altres qüestions”, ha dit, en referència indirecta a Junts, el PSC i Aliança Catalana. En aquest sentit, Junqueras ha definit aquestes tres formacions de diferents maneres: els qui “protegeixen els interessos dels de sempre” -referint-se al PSC-; els qui “volen girar full” i, des del seu punt de vista, pretenen que Catalunya “renunciï a decidir el seu futur” -referint-se a Junts-; i els qui “divideixen la societat catalana” i “fan el joc” als “interessos més foscos de l’estat espanyol” -referint-se a Aliança Catalana.
El principal tema que ha centrat la seva intervenció ha estat la recent i inèdita condemna del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per part del Tribunal Suprem, el qual el considera culpable d’un delicte de revelació de secrets. El líder republicà ha definit la decisió dels magistrats del Suprem com a “injusta”, però “gens sorprenent”: “El que seria sorprenent és que el Tribunal Suprem prengués decisions justes”, ha ironitzat Junqueras, que ha volgut recordar que el mateix tribunal va condemnar a cent anys de presó diversos dirigents independentistes “per celebrar un referèndum, tot i que els referèndums no figuren com a delicte al Codi Penal”.
Sense comentaris sobre la crisi a Barcelona
Durant la seva intervenció, després de disparar contra juntaires, socialistes i orriolistes, Junqueras ha reivindicat el paper d’ERC com a força que “serveix les àmplies majories de la societat”, que defensa les classes treballadores i mitjanes i que no renuncia “a la lluita per la llibertat nacional”. Ara bé, el líder republicà no ha fet cap comentari sobre l’allau de dimissions que es va produir aquest divendres a la Federació de Barcelona, on la candidatura crítica amb Junqueras va guanyar l’oficialista per només 14 vots de diferència. El problema, però, a parer dels dirigents que han dimitit, ha estat que la presidenta de la federació, Creu Camacho, s’ha acostat massa als posicionaments de la líder municipal, Elisenda Alamany -molt afina a Junqueras-, i ha oblidat els motius pels quals es va crear aquesta candidatura alternativa.