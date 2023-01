Illa i Aragonès es donen “una setmana més de temps” per pactar els comptes

Després d’una primera reunió entre Salvador Illa i Pere Aragonès sense resultats, el primer secretari del PSC ha confirmat aquest dimecres que s’han donat més temps de marge per poder arribar a un acord pels pressupostos de la Generalitat. En unes declaracions als mitjans des d’Osca, Illa ha anunciat que han pactat “una setmana més” per poder negociar els comptes “amb discreció”. A més, el líder socialista ha insistit que no vol “parlar per parlar” sobre com evolucionen les converses entre el seu partit i l’executiu d’Aragonès i ha afegit que vol “guardar un punt de discreció”. Ha aprofitat per demanar que les persones que assisteixin a la manifestació d’aquest dijous contra la cimera hispanofrancesa ho facin “amb respecte i normalitat“.

La reunió entre Aragonès i Illa de dissabte passat a Arenys de Mar obria la porta a poder tenir pressupostos aquesta setmana. Així i tot, i després d’una hora i mitja, la trobada va acabar sense acord i la recta final de la negociació pels comptes entra, de nou, en temps mort. En un comunicat, el PSC ja anunciava que els dos líders havien acordat mantenir les converses en els pròxims dies. Aquest dimecres, el primer secretari del PSC ha descartat donar més detalls de com van les reunions i ha lamentat que hi ha “molts que parlen per parlar”. “A mi no m’agrada dir una paraula de més ni una de menys”, ha remarcat.

La manifestació contra la cimera

En referència a la manifestació independentista convocada per aquest dijous per protestar contra la cimera Sánchez-Macron, Illa ha fet una crida a fer-ho “amb respecte i normalitat”, tot i que s’ha mostrat convençut que “així serà”. A més, ha remarcat que és “una bona notícia” que s’hagi escollit Barcelona com la ciutat on celebrar aquesta 27a cimera hispanofrancesa.