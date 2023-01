Aragonès i Illa es reuneixen sense trobar un acord per als pressupostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, s’han reunit aquest dissabte a la tarda a Arenys de Mar per abordar el tram final de la negociació dels pressupostos. Segons un comunicat del PSC, la trobada no ha acabat amb un acord, però els dos líders s’han emplaçat a seguir negociant de cara als propers dies. La reunió ha començat sobre les 19:30h i ha durat una hora i mitja. Aquesta trobada era esperable després que Illa i Alícia Romero asseguressin aquest divendres que tindrien una reunió cara a cara per abordar la negociació.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb la ministra Raquel Sànchez a Cardona / PSC

Maragall i l’aeroport

Amb això, els socialistes segueixen reclamant a l’executiu que accepti la seva proposta d’acord, que inclou el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i el Quart Cinturó. Amb això, els republicans consideren aquestes propostes com a extrapressupostaris, així com la frenada de l’obertura de delegacions a l’exterior o el traspàs de la dependència de la direcció del CEO de Govern a Parlament. A tot plegat, s’hi ha afegit la pressió de l’alcaldable d’ERC, Ernest Maragall, qui assegura que “el Govern està a punt de liderar el desbloqueig del projecte futur de l’aeroport del Prat”. En una entrevista que publica aquest dissabte La Vanguardia, Maragall ha afegit que “es traurà aquesta qüestió del calaix en què el govern espanyol i AENA van posar el projecte ara fa un any i mig”. L’alcaldable d’ERC no creu en l’ampliació del Prat però ha admès que hi ha “l’obligació” de prendre decisions “per fer possible més vols intercontinentals”.

Aragonès demana responsabilitat

El Govern ja té tancat un acord amb els comuns des de mitjans de desembre, mentre que l’executiu va tenir la última trobada amb Junts el passat dimecres, després de 18 dies sense trobades. En aquest context, l’executiu segueix optimista i el president de la Generalitat demana “responsabilitat” per encara la negociació. “Tenim la possibilitat de posar tots els recursos disponibles al servei de la ciutadania. Aquesta responsabilitat també l’hem d’exercir”, ha defensat en l’acte de clausura de commemoració de l’any Nativitat Yarza d’aquest dissabte.