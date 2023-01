Tempesta perfecta el 25 de gener: confluència de vagues en serveis públics

El pròxim 25 de gener una tempesta perfecta aturarà –tret dels serveis mínims– alguns dels principals serveis públics del país. Dos dels col·lectius més importants, professors i sanitaris, faran vaga i sortiran al carrer junts per protestar contra la gestió del Govern, que de moment no ha aconseguit aturar les mobilitzacions malgrat el marge que els convocants els van donar per negociar i malgrat intents com el que s’ha conegut aquest dissabte en l’àmbit de l’educació. De fet, les vagues no es limitaran al dia 25 –hi haurà aturades del dia 24 al dia 26– però sí que serà la jornada en què més professionals s’aturaran, i per arrodonir-ho també ho faran els estudiants, segons van anunciar aquest dimecres. Els vaguistes reclamen a l’executiu de Pere Aragonès més recursos per fer la seva feina.

Una de les jornades de vaga dels professors contra els plans d’Educació / ACN

Els metges es planten per salvar la sanitat pública

La vaga a la sanitat convocada per Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de la Sanitat arrencarà el mateix 25 de gener, mentre que La Intersindical ha convocat la resta de personal sanitari a una aturada des del 24 fins al 26. A banda, Metges de Catalunya ja va advertir en una entrevista que estaven preparant noves jornades de vaga davant la “inacció” de la conselleria liderada per Manel Balcells. El coordinador de salut de La Intersindical, Néstor Sastre, assenyala que tant el sector públic com el privat pateixen una tensió excessiva motivada per diferents elements que finalment han desembocat en aquesta vaga. “Es podria haver pres aquesta mesura de pressió al desembre, però vam entendre que amb el brot de bronquiolitis no era l’adient. Creiem que ara és el moment de pressionar perquè el Govern faci passes”, explica Sastre.

Comparteixen reivindicacions amb Metges de Catalunya, com ara el fet que és urgent revertir la manca de professionals i potenciar l’atenció primària. “Si la primera porta d’entrada al sistema és l’atenció primària però els mateixos metges no ho veuen com una especialitat llaminera tenim un problema”, avisa. A banda, exigeix mesures per fidelitzar el personal que s’ha format a Catalunya però marxa a altres països. “Tenim un greu problema de descapitalització”, adverteix. Aquestes són les reivindicacions que comparteixen, però han decidit convocar vaga també el 24 perquè s’hi incloguin altres perfils de professionals sanitaris. “Al nostre entendre la crisi a la sanitat impacta a tots els professionals del sistema, no només els facultatius. Per això entenem que la vaga dels Metges de Catalunya té un dèficit que havíem de cobrir perquè també hi estiguin convocats altres professionals que necessiten ser escoltats”, conclou.

Els professors reactiven el conflicte amb una nova vaga

El mateix dia 25 començarà també la vaga a l’educació, convocada inicialment pel sindicat majoritari USTEC i a la qual finalment també s’hi ha sumat La Intersindical. Els docents aposten per tornar a sortir al carrer després que les negociacions amb el Departament d’Educació hagin encallat en els últims mesos. Consideren que l’acord assolit el passat 1 de setembre ja és paper mullat i que la conselleria no ha fet cap esforç per revertir les retallades que s’arrosseguen des de fa més d’una dècada, pel que és necessari mantenir la pressió sobre el departament amb noves jornades de vaga.

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, creu que aquesta vaga servirà per fer arribar un missatge contundent al Govern i els grups polítics que estan negociant els pressupostos. “Han de prioritzar la sanitat i l’educació i prendre decisions que millorin els serveis públics, perquè tots en depenem. Però per això cal voluntat i inversió”, assenyala Segura, que titlla de “desoladores” les partides que es destinen a aquests dos sectors. “Veus les partides per salut i educació i alhora les que es destinen a històries innecessàries. Cal destinar-hi diners quan, per exemple, tenim alumnes desatesos perquè l’escola inclusiva és una utopia?”, es pregunta en conversa amb El Món.

Segura assegura que els “petits retorns” que els ha fet la conselleria no són suficients perquè “el paquet és molt gran”. “Hem de continuar batallant, és inadmissible mantenir aquest greuge“, insisteix. Tot i que no creu que les mobilitzacions siguin massives en tractar-se d’un col·lectiu “molt complicat” i donat el “poc marge de temps” per treballar l’aturada, assegura que la unió que s’està veient “té molt valor”. “No només la convoquem nosaltres, sinó entitats molt diverses, estudiants, professionals de la sanitat i de l’educació… És molt positiu veure la unió de forces per protegir els serveis públics“, celebra Segura, que avisa el Govern que el “descontentament” de diversos sectors comença a ser “insostenible”.

Més “massa crítica” si s’uneixen les dues vagues

Per la seva banda, el coordinador de llengua de La Intersindical, Gerard Furest, fa una crida a la unitat sindical per aconseguir que la vaga sigui un èxit. “Si cadascú va pel seu compte no funcionarà. Si les vagues de fa un any van ser un èxit va ser perquè no fèiem la guerra per separat”, assenyala. Veu un possible interès electoral -les eleccions sindicals es celebren al maig- en el fet de convocar per separat, però insisteix en la importància de deixar aquesta qüestió fora dels càlculs electorals.

Afegeix que han convocat en els mateixos dies que la USTEC precisament per fomentar aquesta unitat així com per donar suport al sector de la sanitat, que també farà vaga. “Si es queixa el sector mèdic és per una raó i creiem que tindrem més massa crítica si convoquem els mateixos dies i unim forces”, explica.

A banda, afegeix que representa un sindicat de classe i no corporativista, per la qual cosa una de les seves exigències es dirigeix als professors, als quals reclamen que compleixin amb les seves obligacions lingüístiques per tal de donar als alumnes la millor educació pública possible.

Totes les jornades de vaga

Els col·lectius que han convocat les aturades, tant al sector de salut com al d’educació, encara no han especificat on es faran les mobilitzacions. A l’espera que es concretin els detalls, aquestes són les dates en què els sanitaris i els professors estan cridats a una aturada.