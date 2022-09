Fumata blanca entre Educació i els sindicats: es desconvoquen les vagues

L’acord ha trigat en produir-se, però finalment s’ha aconseguit. Els sindicats han acceptat per unanimitat la proposta que va fer el Departament d’Educació in extremis per desconvocar les vagues dels dies 7 i 28 de setembre i un nou curs caòtic com ho va ser l’anterior. L’acord es basa en el retorn a l’horari lectiu anterior a les retallades, una línia vermella per als sindicats que finalment la conselleria els ha concedit gràcies a l’augment del sostre de despesa per al 2023 que ha anunciat el govern espanyol. Així, la despesa extra que farà el Departament d’Educació per la incorporació de 3.500 docents més a partir de l’1 de gener pot quadrar en els pressupostos de l’any que ve. Aquest moviment ha estat clau perquè s’hagi arribat a aquest acord per desenrocar el conflicte, ja que els sindicats ho han considerat irrenunciable.

Era la línia vermella de la comunitat educativa i la conselleria n’era ben conscient. “La pilota està a la seva taulada, saben el que cal per desencallar les negociacions”, deia a començaments d’agost la portaveu nacional d’USTEC, el principal sindicat en educació. Fa mesos que Iolanda Segura i els companys del comitè de vaga de totes les organitzacions van situar el retorn a l’horari lectiu previ a les retallades com a punt irrenunciable si es volia dur a bon port les negociacions. Finalment s’ha demostrat que era cert i els sindicats han acceptat la proposta i desconvocat les mobilitzacions.

“No és confiança absoluta, sinó una treva per veure si es compleix l’acord”, han advertit en una compareixença davant els mitjans un cop ja s’ha signat l’acord. “Hem vist un canvi d’actitud per part del Departament d’Educació i nosaltres hem estat responsables i hem acceptat un acord que beneficiarà el professorat i tot l’alumnat”, ha assenyalat Lorena Martínez, del sindicat UGT. En la compareixença han reivindicat les mobilitzacions que han permès recuperar drets retallats en l’última crisi econòmica.

Els sindicats en una foto de família quan es van anunciar vagues al setembre / Ivet Núñez

Cambray, convençut que s’arribaria a l’acord

Els sindicats van avisar ahir que encara havien de consultar amb els afiliats sobre acord, però el punt de partida era “positiu”. Els generava dubtes el fet que els nomenaments d’aquests 3.500 docents extra entressin a 1 de gener perquè això suposaria la modificació de l’horari. Ara bé, en cap moment no van rebutjar la proposta, com ja havien fet en altres ocasions. Segurament per això aquest dijous en roda de premsa el conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, s’ha mostrat convençut que s’arribaria a l’acord.

“Estem convençuts que arribarem a un acord. No contemplo un escenari sense acord perquè és la principal reivindicació i impacta en tots els mestres”, ha assegurat durant la roda de premsa d’aquest dijous per explicar com serà l’inici de curs i les novetats de l’any escolar. “En el moment que hem tingut disponibilitat pressupostària a través de l’ampliació de dèficit hem fet la proposta de reduir les hores lectives”, ha reivindicat el conseller, que ha puntualitzat que dels 3.500 professionals que s’incorporaran al sistema 1.500 seran mestres i 2.000 professors.

Altres reivindicacions que han quedat en el tinter i que s’hauran de seguir negociant a les meses sectorials són la retirada del decret de plantilles i dels nous currículums, la reducció de ràtios més enllà d’Infantil 3 i la moratòria d’un any del canvi de calendari.