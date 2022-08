Educació concedeix als sindicats la seva principal petició per evitar la vaga

El Departament d’Educació ha concedit als sindicats la seva principal demanda per desencallar el conflicte que mantenen des del passat mes de febrer segons ha pogut confirmar El Món. Així, ha acceptat que els mestres i professors d’infantil, primària i secundària, recuperin a partir del gener les hores lectives que tenien abans de les retallades amb la condició que abandonin les mobilitzacions. Aquesta era la principal petició dels docents, que tenen convocades dues vagues més aquest mes de setembre. Per a ells, aquesta era la línia vermella, tot i que caldrà esperar a saber si accepten la proposta de la conselleria que els ha estat traslladada aquest mateix dimecres en una nova reunió de mediació al Departament de Treball.

Aquesta reunió encara dura, pel que caldrà saber què decideixen els sindicats i si mantenen les vagues tal i com les tenien previstes ara que la conselleria ha fet aquest pas endavant. “Estem en procés d’analitzar la proposta i engegar tots els mecanismes per prendre una decisió”, ha explicat la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura. Fonts d’UGT apunten que és un punt de partida “positiu” però caldrà esperar a veure la valoració que en fan els professors afiliats. El departament liderat per Josep Gonzalez Cambray els ha ofert una partida de 170 milions d’euros per tal de contractar 1.400 mestres nous i 2.000 professors. Aquest increment de plantilles s’acabarà traduint en què els docents que ja hi ha contractats deixin de fer una hora lectiva setmanal i tornin a l’horari previ a les retallades, amb més hores per la coordinació i preparació de les classes.

Servirà per cancel·lar la vaga de la setmana vinent?

Per tant, segons els mateixos sindicats encara no han decidit si aquesta proposta serà suficient perquè la comunitat educativa es plantegi anul·lar la vaga del pròxim 7 de setembre, el primer dia de curs, o la del 28 de setembre. A banda de la recuperació de l’horari lectiu els sindicats reclamen la reducció de ràtios -que per ara només es fa a Infantil 3-, la retirada dels nous currículums i del nou calendari escolar i l’eliminació del decret de plantilles que permet a les direccions triar el seu personal.