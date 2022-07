Educació apel·la a la responsabilitat dels sindicats per començar el curs

El Departament d’Educació ha demanat als sindicats “responsabilitat” per començar el pròxim curs amb la “màxima normalitat”. Ho ha dit la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, després que aquest dijous els sindicats hagin anunciat noves jornades de vaga per al setembre. En l’inici d’un curs “postpandèmia”, ha dit, cal “responsabilitat” dels sindicats perquè els alumnes no es vegin afectats i perdin més classes de les que els ha fet perdre la Covid.

En paral·lel, ha insistit que la conselleria està oberta al diàleg i, com a mostra, ha tornat a oferir la reducció d’hora lectiva a primària a partir del pròxim curs i a la secundària en el 2023-2024. El Departament havia dit que aquesta oferta ja havia caducat després que els sindicats no es presentessin a l’última mesa -la setena consecutiva on han faltat-, però aquest dijous Gomà ha dit que la proposta torna a estar “vigent”.

Sobre si hi ha marge perquè la conselleria apliqui aquesta reducció d’hora lectiva també a la secundària a partir del setembre, Gomà l’ha descartat totalment perquè “no és possible” ni pressupostàriament ni a nivell organitzatiu. La secretària general d’Educació ha insistit que aquests temes no es van tractar en l’última mesa sectorial que es va fer dilluns per treballar l’estabilització d’interins.

“Podem fer-ho junts”, assegura el departament

En paral·lel, Gomà ha assegurat que no es pot preveure la reducció de l’hora lectiva a la primària amb nous professors que siguin plantilla estructural perquè des del juny els centres ja saben quina és la seva plantilla. En aquest punt la secretària general ha aprofitat per reivindicar l’ampliació de plantilles i la incorporació de gairebé 2.500 noves dotacions per tal de reduir ràtios començant per infantil 3.

“Ara bé, com a reforços sempre hi ha la possibilitat d’incorporar dotacions de professorat”, ha matisat, pel que ha admès que encara hi ha marge per fer els nomenaments si s’arriba a un acord amb els sindicats, que van començar una batalla amb la conselleria al març i encara mantenen la pugna. “Podem fer-ho junts”, ha demanat.