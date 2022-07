Més dies de vaga de professors per complir l’amenaça d’un setembre “caòtic”

Els professors tornaran a fer vaga els dies 7 i 28 de setembre. Així, segons han anunciat USTEC, CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària, UGT, CGT, i USOC el primer dia de vaga coincidirà amb l’inici de curs dels alumnes d’ESO, batxillerat i formació professional. La segona jornada de vaga del nou curs serà el dia 28 de setembre. Els sindicats han demanat en la roda de premsa per presentar els dos dies de vaga que els docents que s’hi sumin portin una samarreta groga i posin cartells a les escoles i instituts per denunciar el “maltracte” del departament.

D’aquesta manera, compleixen amb l’amenaça d’un setembre “caòtic” si el departament d’Educació no seu amb ells per començar una “negociació real”. La condició innegociable per als sindicats és que Educació retorni els docents de primària, secundària i cicles superiors a les hores lectives prèvies a les retallades, cosa que la conselleria els ofereix per al curs 2023-2024.

El departament només ha ofert pel pròxim curs el retorn a les hores lectives anteriors a les retallades als docents de primària, mentre que els de secundària haurien d’esperar fins el següent. Els sindicats ho han rebutjat per activa i per passiva i la conselleria ha acabat tirant endavant el curs com ho tenia previst i sense incloure aquesta mesura, que comportaria un augment de contractacions d’Educació per a les escoles.

En l’última jornada de vaga el passat 9 de juny la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, va advertir que el curs no començarà amb normalitat perquè “no hi ha hagut cap guany que reverteixi en tot el col·lectiu”. USTEC valora negativament les negociacions amb el departament perquè no s’ha arribat a un acord que trenqui amb les “molt males condicions” en les que es troben els docents des de les retallades.

El departament amplia plantilles

Aquest dimarts el Govern va aprovar l’ampliació de la plantilla dels centres educatius en 2.441 dotacions de professionals de l’àmbit educatiu. Aquesta ampliació, que es fa normalment cada estiu, inclou mestres, professors de secundària, batxillerat i formació professional, educadors d’educació especial, integradors socials, tècnics d’educació infantil i personal administratiu.

Aquest reforç, assegura el departament, servirà per aplicar la reducció de ràtios a infantil 3 que va anunciar el conseller Josep Gonzàlez Cambray poc després que esclatés el conflicte amb els professors.