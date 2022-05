USTEC titlla el pacte del català com “una presa de pèl inadmissible”

El sindicat majoritari en educació, USTEC, ha carregat amb duresa contra l’acord polític sobre el català al qual han arribat els partits parlamentaris i que obre la porta a considerar el castellà com a “llengua curricular” de l’ensenyament a Catalunya. La portaveu nacional del sindicat, Iolanda Segura, ha lamentat no tenir “cap esperança” que el departament d’Educació “defensi la vehicularitat del català a tots els centres”. USTEC tem que es produeixi “segregació per raó de llengua”, el que consideren “inadmissible”.

En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies, Segura ha titllat aquest acord ‘in extremis’ de “nova presa de pèl”, la mateixa definició que el sindicat va donar a la modificació de la llei de política lingüística que els partits van anunciar a finals de març i que es va paralitzar per la reculada de Junts per Catalunya. “No ens convenç, i continuem defensant que s’ha d’implantar bé la immersió“, ha assegurat. Segura tebutja que es mantingui l’autonomia dels centres per elaborar el seu projecte lingüístic, que després haurà de ser validat pel departament d’Educació, perquè considera que el projecte lingüístic hauria de venir determinat per la conselleria.

Cap confiança en què Educació protegeixi el català

Tot i aquest punt positiu del pacte, Segura assegura no tenir cap confiança en la Generalitat per protegir el català. “Tenint en compte la política lingüística que han seguit el Govern i Educació fins ara, que ens ha portat a l’actual situació, no tenim cap esperança que es defensi la vehicularitat del català a tots els centres”, ha lamentat. En aquest sentit ha urgit els partits a elaborar lleis que “millorin la situació del català i no la perjudiquin” i ha advertit que aquest pacte “posarà en perill la situació del català més del que ja està”.

Pacte “d’esquenes a la comunitat educativa”

Segura ha denunciat la manera com s’ha gestat aquest pacte. Considera que s’ha fet “d’esquenes a la comunitat educativa”, el que evidencia el “menysteniment” de la classe política envers els docents. “Sempre actua i va més enllà del que puguem dir des de la part social. Ja ens tenen acostumats a aquesta dinàmica de tirar pel dret i no esperar que nosaltres ens pronunciem i fem aportacions”, ha criticat Segura en referència a altres mesures com ara la resolució de plantilles que el departament d’Educació ha publicat sense que haguessin passat per la mesa sectorial.

La portaveu nacional d’USTEC ha recordat que crear consens en la llengua és “crucial” i ha assenyalat que en aquests moments cal “unitat i complicitat”. “El primer de tot és protegir la llengua per sobre de tot i donar les mateixes eines a tot l’alumnat de forma igualitària”, ha conclòs.