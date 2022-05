La USTEC exigeix a Cambray no acatar la sentència del 25%

La portaveu d’USTEC-STEs, Iolanda Segura ha instat el conseller d’Educació Josep-González Cambray a no acatar la sentència del 25% de classes en castellà a les escoles catalanes. Segura ha demanat que sigui el Govern el que actuí i que no “passi la patata calenta als centres”. D’aquesta manera, el sindicat ha dit que cal que l’administració pública aposti “valentament per protegir la immersió lingüística”. Aquestes declaracions han arribat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi donat 15 dies al Govern per aplicar la sentència.

La USTEC exigeix soluciona al Govern aquest dilluns, però demana que sigui l’administració la que prengui la decisió, no els centres com s’ha intentat fer en altres solucions proposades per la Generalitat, com per exemple l’acord del català, que donava tota la potestat d’aplicar el 25% al centres. “El departament no pot passar la patata calenta als centres donant marge de flexibilitat a l’hora d’aplicar els projectes lingüístics”, ha afirmat Segura. A més, també dit que la única manera de protegir els mestres davant la sentència és mostrar un front “unit” i assegurar un nou projecte lingüístic per a tothom.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray / ACN

Indignació davant la decisió del TSJC

Segura també ha lamentat la decisió del tribunal. De fet, l’ha titllat de “judicialització del tractament de les llengües en els centres educatius”. En aquest sentit, la portaveu del sindicat ha fet una crida a la “desobediència” per part del Govern. A més ha reconegut que des del sindicats estan “indignats”. És per això, que ha demanat al departament d’Educació que “no acati la sentència” per tal de “protegir l’escola catalana”. A part, Segura també ha demanat que des del departament d’Educació es “blindi” el model d’immersió lingüística amb una regulació i normativa, “de manera que s’unifiqui el projecte lingüístic amb el català com a llengua vehicular”, ha defensat.