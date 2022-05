Cambray anuncia un recurs contra l’execució forçosa de la sentència del 25%

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha comparegut aquest dilluns dues hores després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi ordenat l’execució forçosa de la sentència del 25% a tots els centres educatius catalans independentment de si hi ha famílies que ho demanen o no. En la seva compareixença express a les portes del departament d’Educació, el conseller ha anunciat un recurs de la conselleria contra aquesta “aberrant” interlocutòria. “Aquesta interlocució no té validesa jurídica i per això aquest departament presentarà un recurs de reposició”, ha reblat abans de concretar que tenen cinc dies per presentar-lo i que en cas que no s’accepti encara es podria presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem demanant cautelars. Cambray ha evitat en tot moment afirmar amb rotunditat que no donarà ordre d’aplicar aquesta sentència en els pròxims quinze dies, com estableix la interlocutòria.

Cambray ha criticat que el TSJC hagi legitimat l’Asamblea por una Escuela Bilingüe perquè “extralimita les seves funcions”. “Dos dels cinc magistrats han dit que no té sentit”, ha assenyalat. El conseller ha parlat de “mala praxis” perquè el departament se n’ha assabentat “al mateix temps que la premsa”.

Cambray ha promès que en els pròxims anys hi haurà “més català a les escoles” del que hi ha ara i ha assegurat que continuarà treballant per millorar la situació de la llengua. “L’educació no va de percentatges. Farem que tot l’alumnat tingui coneixements tan en català com en castellà com en anglès en acabar l’ESO”, ha explicat el conseller, que ha emplaçat a trobar el “màxim consens” per defensar el català i el model d’escola catalana.

Missatge de tranquil·litat a les escoles

Cambray ha enviat un missatge de tranquil·litat als equips directius perquè “han de seguir fent el que feien fins ara”. “No han de fer canvis en els seus projectes lingüístics perquè el tribunal es dirigeix al conseller d’Educació”, ha explicat. Per això ha dit que donaran “un escut jurídic i legal” perquè els mestres “continuïn ensenyant en català”. El conseller ha assegurat que el decret de règim lingüístic pretén “acompanyar i assessorar” els centres educatius en funció de la seva realitat sociolingüística, però no ha avançat quan es podrà tirar endavant aquest decret. “Cal fer la feina ben feta”, ha dit. Cambray ha matisat, però, que amb aquest decret els professors no podran escollir en quina llengua fan les classes.

El conseller ha fet referència al pacte parlamentari per modificar la llei de política lingüística i ha demanat “màxim consens”. Aquest pacte ha embarrancat al Parlament amb l’ajornament, fins a tres cops, de la votació. “Busquem el màxim consens polític, social i pedagògic”, ha explicat. Cambray ha evitat concretar una data per aprovar aquesta modificació de la llei de política lingüística i ha demanat el màxim de propostes per blindar la immersió lingüística.

El TSJC posa un termini de quinze dies per aplicar la sentència

Aquesta ha estat la reacció del conseller Cambray a la decisió de la sala contenciosa del TSJC, que ha ordenat aquest migdia l’execució forçosa de la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a tot el sistema educatiu català. La resolució del tribunal requereix al conseller que “faci efectiva” la sentència i a l’Alta Inspecció del ministeri espanyol d’Educació que en “verifiqui” el compliment i n’informi al tribunal.

El tribunal sosté que “l’elecció del mitjà per garantir el resultat establert a la sentència és facultat de la Generalitat”, però recalca que “no està en la seva llibertat no actuar” ni “permetre una actuació contraria al mandat constitucional”. Per tant, obre la porta a que el Govern esculli en un termini màxim de 15 dies com aplicar aquesta sentència, però l’obliga a fer-ho i demana a l’Alta inspecció educativa que ho comprovi i ho confirmi al tribunal. Així, en 15 dies tots els centres educatius catalans hauran de fer una assignatura troncal en castellà així com un altre tipus d’assignatura també en aquesta llengua, deixant la resta en català, sense importar si hi ha famílies que ho hagin demanat o no.

El tribunal porta la contrària a l’Advocacia de l’Estat

El tribunal ha decidit fer cas del recurs de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe però ha rebutjat els recursos de Vox i altres partits del Parlament en considerar que no estan legitimats per demanar l’execució forçosa. Però l’altre gran ignorat ha estat l’Advocacia de l’Estat, que aquest divendres va enviar un escrit al tribunal on demanava que no s’activés l’execució forçosa de la sentència del 25% fins haver analitzat el grau de compliment de la sentència que garantien les mesures anunciades pel Govern, com ara el pacte per modificar la llei de política lingüística -que està encallat al Parlament després de la reculada de Junts– o el desplegament del decret de règim lingüístic que Cambray vol sotmetre a consulta.

El mateix Govern va notificar recentment al TSJC que estava prenent mesures per acatar la sentència, però això tampoc ha servit perquè el tribunal hagi esperat abans d’activar l’execució forçosa de la sentència, que obliga els centres catalans a fer el 25% de les classes en castellà en un termini màxim de quinze dies.