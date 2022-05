Una de freda i una de calenta de l’Advocacia de l’Estat al Govern en relació a la sentència del 25%. D’una banda, demana temps per executar la sentència ara que el Govern està fent passes per complir-la, però per l’altra dona legitimitat a l’Assemblea per una Escola Bilingüe per demanar l’execució forçosa. El Govern, en canvi, considera que l’AEB no està legitimada per presentar aquesta demanda, pel que hi ha una clara discrepància amb l’Advocacia de l’Estat.

Temps per estudiar les tres mesures del Govern per complir la sentència

Aquest òrgan de l’Estat ha demanat aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no demani l’execució forçosa de la sentència del 25% de castellà a les aules catalanes a l’espera d’avaluar el grau de compliment de les mesures anunciades pel Govern per donar compliment a la sentència. En un escrit d’al·legacions que s’ha donat a conèixer aquest divendres, els serveis jurídics de l’Estat espanyol han assegurat davant del TSJC que la Generalitat ha començat el procés de tramitació de dues mesures normatives i una mesura de control que donaran compliment, pel que no cal activar l’execució forçosa fins analitzar-les.

L’òrgan de l’Estat fa referència al pacte entre ERC, Junts, PSC i Comuns per modificar la llei de política lingüística -tot i que a la pràctica el procediment està paralitzat- i al començament de la redacció d’un decret de règim lingüístic que Josep Gonzàlez Cambray vol sotmetre a consulta. A més, l’Advocacia de l’Estat recorda que el Govern ha encarregat una enquesta sobre la realitat sociolingüística als centres educatius.

Jéssica González (Comuns), Esther Niubó (PSC), Francesc Ten (JxCat) i Mònica Palacín (ERC) amb l’acord a la mà / Joan Antoni Guerrero

Ajornen la demanda de l’execució forçosa

Aquestes tres mesures són les que la conselleria d’Educació ha ideat per mirar d’esquivar la sentència després d’anunciar que assumirà la responsabilitat i la traurà dels centres. El departament d’Educació va comunicar recentment aquestes mesures per escrit al TSJC, un cop es va esgotar el termini que el tribunal havia donat per aplicar la sentència del 25% sense necessitat de demanar l’execució forçosa. L’Advocacia de l’Estat ha assegurat aquest divendres que la Generalitat té “llibertat en l’elecció de les mesures a adoptar” segons el que diu la mateixa sentència del TSJC que va ser ratificada pel Tribunal Suprem mesos després. Així, el Govern té l’oportunitat de legislar per complir la sentència. L’Advocacia recull en el text que els òrgans jurisdiccionals no poden substituir l’administració.

Per tot això, aquest òrgan estatal creu que abans d’obligar a executar la sentència cal “apreciar el grau de compliment que impliquen les mesures comunicades per la Generalitat”. Aquesta valoració, asseguren, és el que determinarà la decisió de l’Advocacia i la farà pronunciar-se sobre si concorre o no “el pressupost fàctic” que justifiqui al seu parer l’execució forçosa d’aquesta sentència a tots els centres catalans.

Per últim, l’Advocacia recorda a l’escrit que la decisió del TSJC es va justificar per “inactivitat” del Govern, que no va desenvolupar un règim lingüístic, però assegura que ara que la Generalitat ha fet propostes s’hauria d’esperar a analitzar-les abans de moure fitxa.

Legitimen l’Assemblea per una Escola Bilingüe per demanar l’execució forçosa

A diferència del Govern, l’Advocacia de l’Estat creu que l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) està legitimada per demanar l’execució forçosa perquè és una “entitat afectada”. De fet, l’AEB va demanar aquesta execució forçosa aquest mes de març en nom de 1.643 famílies que es consideren afectades per l’incompliment de la sentència i perquè els seus fills hagin d’estudiar en català. Pel contrari, la Generalitat creu que no està legitimada perquè no és cap persona afectada. L’AEB ha celebrat que l’Estat “constati que la Generalitat no ha complert amb la sentència”.