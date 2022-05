La comunitat educativa colla Cambray amb una nova manifestació el 14 de maig

La comunitat educativa tornarà a sortir als carrers el pròxim dissabte 14 de maig per reclamar la reversió de les retallades. La manifestació començarà a es 12h a la Plaça Universitat i es dirigirà cap al Parc de la Ciutadella, on els manifestants es concentraran per dir “prou”. Després de sis jornades de vaga “històrica”, els sindicats -amb l’absència destacada de CC.OO i UGT– esperen recuperar la pressió a la conselleria amb una mobilització novament massiva. Aquesta manifestació és “una advertència més” per al conseller, han explicat abans d’avisar -sense concretar- que hi haurà més mobilitzacions el tercer trimestres.

Cartells de la manifestació del 14 de maig / I.N

En aquesta convocatòria de manifestació, els sindicats han afegit dues noves reivindicacions per la incorporació de l’Affac: l’eliminació progressiva dels concerts dels centres privats que no donin resposta a les necessitats d’escolarització i la fi de tancaments de grups i centres a la xarxa educativa pública per garantir un sistema inclusiu. La inclusió d’aquests punts és el que ha provocat la caiguda d’UGT i CC.OO d’aquesta convocatòria, tot i que els sindicats asseguren que “no han sortit de la unitat sindical”.

Cambray, un “cadàver polític”

Els sindicats han constatat que “els drets retallats s’han cronificat”, pel que no s’aturaran fins que es reverteixin les retallades i es destini un 6% del PIB a l’ensenyament. Asseguren que no es pot consentir el “menysteniment” del conseller a tota la comunitat educativa i denuncien la seva actitud “autoritària” i “impositiva” que l’ha portat a “desentendre i negligir” la negociació amb els sindicats.

“El conseller Cambray és un cadàver polític“, ha dit el portaveu del sindicat d’estudiants, que considera que si segueix com a conseller és perquè el Govern “té por” que més sectors es mobilitzin contra les retallades. “A baix la pau social, cridem a una vaga general per revertir les retallades”, ha reblat. Els estudiants també han denunciat la “campanya mediàtica” del Govern per “criminalitzar” els professors.

A més, els estudiants han carregat contra el Govern per “obrir la porta” a la fi de la immersió i acatar una sentència “injusta i il·legal” dels tribunals espanyols, que volen “acabar” amb l’escola en català. Els sindicats han reivindicat una escola “feminista, laica i en català” i han insistit que el primer pas és la dimissió del conseller Cambray.

Professors intenten entrar al Saló de l’Ensenyament després de la segona manifestació de la vaga / EP

“Famílies i estudiants estan al costat nostre en aquesta lluita i és important perquè desmunta el relat de Cambray que som intransigents”, ha reivindicat Bernat Pèlach, portaveu de La Intersindical.

Conflicte enrocat i negociacions trencades

El conflicte amb Educació continua enrocat després que la conselleria encapçalada per Josep Gonzàlez-Cambray donés per trencades les negociacions en veure que els sindicats no es presentaven a la última mesa sectorial, on Educació anava a fer l’última proposta per arribar a un acord. Els sindicats no han assistit a les últimes set meses sectorials des que van plantar la conselleria al febrer i van decidir ocupar la seu del departament. L’espurna la va fer saltar Cambray amb l’anunci de l’avançament del curs escolar, tot i que els sindicats asseguren que aquesta mesura va ser només “la gota que va fer vessar el got”. Des de llavors, els sindicats s’han mobilitzat i tots els intents de negociació han fracassat.

L’espurna del juliol

Tant és així que la conselleria va donar per trencades les negociacions i va tirar pel dret en publicar el decret de plantilles que confirma l’obligatorietat de treballar presencialment als centres educatius durant els primers cinc dies laborables de juliol. Un dels sindicats, CC.OO, va anunciar un recurs en considerar que no és legal convocar al juliol els professors que canviïn de centre.

Fonts de la conselleria consideren que el principal escull per arribar a un acord és haver de treballar als centres el juliol i han explicat que una de les propostes que van fer limitava aquests dies a cinc en els pròxims anys. Els sindicats, van explicar aquestes fonts, tenien “por” que progressivament s’anessin augmentant els dies que han de treballar presencialment.