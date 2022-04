Revolta sindical contra l’obligació dels professors de treballar al juliol

Primera reacció a l’anunci d’Educació sobre la publicació de la resolució que confirma l’avançament del curs escolar. CC.OO ha estat el primer sindicat a reaccionar davant el que consideren una afectació als drets laborals. En un comunicat fet públic aquesta tarda la Federació d’Educació de CC.OO ha anunciat un recurs de reposició contra la resolució publicada aquest dimarts. Asseguren que el text d’aquest dimarts que estipula que el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent ha d’assistir a les reunions per organitzar el curs escolar durant els 5 primers dies laborables de juliol no s’ajusta a la legalitat.

Aquest dilluns el departament ha publicat aquesta resolució sobre les plantilles dels centres escolars que suposa que el 2 de maig els directors ja podran saber amb quina plantilla comptaran al setembre i començar a preparar el curs. Això suposa també la confirmació que el professorat haurà d’assistir de forma presencial als centres com a mínim els cinc primers dies laborables de juliol. Fonts d’Educació asseguren que això és el que més molesta els sindicats, que continuen en guerra amb la conselleria com ja van demostrar aquest dilluns boicotejant un acte del conseller Josep Gonzàlez-Cambray.

Reunió dels sindicats amb el departament d’Educació per desencallar aspectes com l’obligatorietat de treballar al juliol / Ivet Núñez

Els centres “no tenen potestat” per convocar els professors el juliol

“El procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals estipula que els nomenaments tindran efecte l’1 de setembre de 2022, data de presa de possessió”, assegura el comunicat de CC.OO, que afegeix que, per tant, el personal docent “no pot ser obligat a anar-hi amb anterioritat ni assistir a reunions preparatòries del curs següent”. Segons el raonament d’aquest sindicat els professors encara no tenen destinació a aquest centre perquè no han pres possessió, pel que fins el 31 d’agost del 2022 encara està vigent l’adjudicació anterior. Per això, asseguren que les direccions dels nous centres “no tenen potestat orgànica” de convocar reunions preparatòries del curs següent durant el juliol.

En paral·lel, el sindicat assegura que “no és admissible” que la conselleria “empenyi” les direccions dels centres educatius a “assumir el risc i les conseqüències legals” que es puguin derivar del fet de convocar reunions per preparar el curs amb persones docents que encara no formen part del claustre en el mes de juliol.

El departament publica la normativa d’adjudicacions per tenir les plantilles llestes al juliol

El passat 28 de març, mentre els sindicats i la conselleria estaven negociant a la taula de mediació del departament de Treball, el departament va publicar la normativa d’adjudicacions d’estiu, que feia oficial l’obligació de treballar presencialment els cinc primers dies de juliol. El sindicat majoritari de seguida va alçar la veu i va denunciar que s’havia aprovat “sense passar per la mesa sectorial de forma efectiva”. El departament es va justificar en l’absència dels sindicats en les últimes cinc meses sectorials i va argumentar que l’administració i el sistema educatiu no poden quedar-se bloquejats.

USTEC va considerar llavors que aquesta publicació d’adjudicacions d’estiu -que confirmava el que ja havia avisat el conseller Cambray sobre les condicions de treball al juliol- evidenciava la “falta de voluntat negociadora” de la conselleria. Fonts del departament, però, asseguren que no afecta drets laborals i que durant la negociació fins i tot haurien acceptat limitar a un màxim de cinc dies la presencialitat al juliol davant la “por” dels sindicats a tenir més dies de feina any rere any.

Si res no canvia, els professors hauran d’assistir als centres els cinc primers dies laborables de juliol sense que això afecti les formacions d’aquest mes, ja que el departament s’ha compromès a permetre la combinació dels cursos amb aquestes reunions per preparar el curs durant l’estiu.