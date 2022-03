Educació avisa els professors que hauran de treballar cinc dies de juliol

El departament d’Educació ha fet dues reculades en una setmana, però només en els nous currículums. Res fa pensar que la conselleria tiri enrere una de les mesures més polèmiques: l’avançament del curs escolar. Tant és així que el departament ja ha començat a informar algunes direccions de centres educatius que els professors hauran de treballar de forma presencial els cinc primers dies de juliol, segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts del departament a l’ACN.

El professorat utilitza el mes de juliol per fer formacions i tancar el curs anterior, i fins ara, no havien d’anar a les escoles de forma presencial. A partir d’ara, però, Educació ja està avisant els docents que hi hauran d’anar. Les direccions tindran els cinc primers dies laborables de juliol per fer les reunions preparatòries del curs que normalment es feien al setembre. Segons la conselleria, les instruccions per al nou curs ja les tenen els sindicats des de la darrera mesa sectorial, a la qual, remarquen, no es van presentar.

No hi haurà moratòria d’un any

Educació, per tant, ja ha començat a informar també les escoles en els plenaris que celebra periòdicament amb les direccions dels centres. Aquest dilluns les reunions s’han celebrat a les demarcacions de Barcelona Comarques i Maresme-Vallès Oriental. Un dels dubtes que hi havia sobre la taula eren les adjudicacions d’interins, que normalment es feien al setembre. El departament s’ha compromès a modificar els documents d’organització per tal que els centres puguin convocar al juliol tot el professorat que tindran disponible l’1 de setembre per tal d’organitzar el curs següent amb el temps necessari.

Tot això arriba després que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray hagi confirmat que seurà a negociar amb els sindicats després que aquests hagin fet ja tres jornades de vaga que han resultat multitudinàries. La trobada es farà demà a la tarda, però per ara ja està clar que Cambray no té previst ajornar l’avançament del curs un any, com demanen, entre d’altres, els membres del Consell Escolar.