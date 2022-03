Cambray es reunirà amb el comité de vaga abans del 29 de març

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s’ha reunit aquest divendres amb els Comuns i amb la CUP per tal d’abordar el conflicte obert amb la comunitat educativa. Després de tres jornades de vaga consecutives, la CUP es va oferir ahir dijous a fer de mediador entre el departament d’Educació i els sindicats. Els sindicats educatius ja no consideren Cambray un interlocutor vàlid, pel que exigien al president del Govern, Pere Aragonès, que es fes càrrec de la negociació. Caldrà veure com valoren ara aquesta proposta de reunió per abans del 29 de març.

Aquest mateix divendres Cambray ha fet la segona reculada en dos dies en presentar els esborranys definitius dels nous currículums. Educació ha retirat de l’esborrany l’indicador d’avaluació ‘en procés d’assoliment’ per mantenir ‘no assolit’ com reclamava la comunitat educativa. De fet, aquests esborranys definitius s’han dissenyat després de rebre 850 esmenes de centres educatius, agents socials i sindicats.

La moratòria d’un any en l’aplicació dels currículums no frena els sindicats

L’altra reculada que va fer la conselleria es va conéixer dimecres després de l‘intent frustrat d’inaugurar el Saló de l’Ensenyament. Un grup de piquets va impedir que Cambray fes el recorregut previst dintre del recinte i el conseller va convocar una roda de premsa per sorpresa al departament d’Educació. En aquesta compareixença, va anunciar una moratòria d’un any en l’aplicació dels nous currículums per als centres que així ho desitgin amb l’horitzó que dintre de tres anys tots els centres educatius catalans treballin ja sobre aquest currículum. Aquesta proposta, però, no va frenar els sindicats, que van manifestar-se davant el Saló de l’Ensenyament. Precisament allà, el grup de la manifestació va fer una acció no vinculada als sindicats: un intent d’assalt al recinte al crit de “menys policia i més educació”.

A més, els sindicats van amenaçar amb no començar el curs aquest setembre i amb més jornades de mobilitzacions si Cambray no “baixa del burro” o dimiteix.