Els sindicats de mestres pressionen Cambray amb sis dies de vaga al març

Els sindicats educatius han convocat cinc dies de vaga per demanar la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per als propers 15, 16, 17, 29 i 30 de març, als quals s’hi suma un dia més per la vaga del 23 de març contra la sentència del 25% de castellà i en defensa de la immersió. Aquestes vagues aniran acompanyades d’accions de protesta als centres encara per concretar.

Els sis punts en què pivota aquesta convocatòria són la demanda d’un 6% del PIB per educació, la reversió de les retallades -el que inclou la reducció de ràtios que el Govern va anunciar-, la retirada de l’ordre d’avançament del curs i del nou currículum per a la secundària i la dimissió del conseller per poder mantenir una negociació “real”.

Els sindicats de mestres, el dia que es van tancar la seu del Departament d’Educació / ACN

La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que el departament ”no té intenció de canviar ni una sola coma”, pel que no faran ”ni un pas enrere” si no s’aconsegueix, com a mínim, una negociació real. ”No podrem acostar postures si el departament ens envia documents que no es poden negociar i són inamobibles”, ha denunciat Segura.

En paral·lel, fonts sindicals consultades per aquest diari expliquen que segueixen disposats a negociar amb la conselleria per desconvocar aquesta vaga, però no tenen ”massa esperança” que el conseller reconsideri la seva posició.

Dues setmanes des de la primera convocatòria

Els sindicats educatius van convocar aquesta vaga -però sense concretar els dies que es farà- ara fa dos divendres, després que la reunió que van mantenir amb el conseller Josep Gonzàlez-Cambray després d’ocupar l’edifici d’Educació fos “decebedor”. Malgrat la pressió dels sindicats amb la tancada de 24 hores al departament, el conseller es va mantenir ferm amb l’avançament del curs escolar perquè “les transformacions no poden esperar”.

Cambray va desestimar la moratòria del calendari

Poc després el conseller va convocar el Consell Escolar de Catalunya a una reunió extraordinària per tractar el nou calendari. En aquesta trobada Cambray va rebutjar la moratòria d’un any al canvi de calendari que se li va demanar. Ho va fer amb el mateix argument que “els canvis no poden esperar”. Després d’aquesta trobada, en una compareixença davant la premsa, el conseller va assegurar que la majoria de membres del Consell estaven “d’acord amb el què” i va reiterar que el Govern s’obre a parlar amb els sindicats sobre el “com”. Aquests, però, exigeixen una “negociació real” i la dimissió del conseller per la seva “unilateralitat” i “prepotència”, pel que finalment han convocat la vaga.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray / ACN

Tot i que els sindicats han convocat aquesta aturada de forma unitària, els ha costat concretar les dates de la vaga. Ara fa una setmana es va celebrar una reunió que havia de servir per arribar a un acord, però fonts sindicals asseguren que no s’hi ha arribat fins fa un parell de dies.