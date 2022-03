Els professors intenten assaltar el Saló de l’Ensenyament

Els vaguistes han desconcertat fins i tot els mateixos sindicats organitzadors de la manifestació en intentar entrar al recinte del Saló de l’Ensenyament. Els manifestants s’han desviat de la ruta oficial i han intentat entrar a la força al recinte per reclamar la dimissió del conseller d’Educació. La policia ha hagut d’intervenir tancant les portes davant l’allau i els manifestants han intentat fer caure les tanques. La tensió ha pujat un esglaó, com ja va passar aquest dimarts, però per ara no s’ha traduït en càrregues.

Alguns dels manifestants han ideat una estratègia per entrar al Saló: aprofitar que són docents per demanar entrades gratuïtes. Aquest matí un grup de professors ha accedit al recinte i ha impedit la inauguració del conseller Cambray, que finalment ha traslladat la seva compareixença a la seu d’Educació després de dues hores de retard.

Canvis al currículum

En aquesta roda de premsa sorpresa del conseller, Cambray hi ha anunciat la moratòria d’un any del canvi de currículum. Aquesta mesura no ha frenat els sindicats, que han protagonitzat una segona jornada de vaga multitudinària.

Els sindicats han acusat el Govern de mentir “des del començament”, ja que Educació els va assegurar que l’aplicació del nou currículum “no es podia ajornar”. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que la reculada d’Educació és fruit de la pressió al carrer. “Ara proposen una moratòria d’un any perquè veuen el seguiment de la vaga”.

El departament d’Educació ha xifrat en un 15% el seguiment del segon dia de la vaga a les escoles públiques –la meitat que aquest dimarts– i del 7,6% a les concertades, que només s’han sumat a les dues primers jornades de protestes.

L’inici de curs es manté

Cambray ha assegurat que l’avançament de l’inici de curs es mantindrà perquè no hi ha raons objectives per fer marxa enrere. El conseller ha insistit que la mesura està avalada per nombrosos estudis validats pel Consell escolar i que estan negociant amb els centres i les entitats la millor manera de posar en pràctica les activitats gratuïtes que es faran durant les tardes del mes de setembre.