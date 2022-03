Educació recula i flexibilitza l’aplicació del nou currículum

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha anunciat aquest matí que el departament flexibilitzarà l’aplicació del nou currículum escolar que havia d’entrar en vigor el pròxim curs i que les escoles i instituts que “ho considerin oportú” podran ajornar un any la decisió. Cambray ha assegurat que la mesura no està vinculada a la vaga de professors, tot i que els sindicats ho interpreten com un canvi de postura per la pressió de la comunitat educativa. La guerra de relats està servida.

Cambray, que en principi havia d’inaugurar el Saló de l’Ensenyament aquest dimecres, ha decidit comparèixer a la conselleria per valorar l’evolució de la vaga i ha aprofitat per anunciar la flexibilització de l’aplicació del nou currículum. El conseller ha explicat que han rebut més de 500 aportacions al primer esborrany que van presentar fa unes setmanes i que aviat acabaran de redactar la segona versió. “Els canvis curriculars han de ser progressius i flexibles”, ha dit. “El que importa és que es facin des dels centres”.

El conseller ha justificat la decisió de flexibilitzar l’aplicació del nou currículum per treure “pressió” als centres, tot i que ha insistit que la mesura ve “imposada” per Madrid i el desplegament de la Lomloe. “Tenint en compte el trasbals per als centres, la confecció final del nou currículum permetrà que els centres que vulguin continuar impartint-lo com fins ara, puguin continuar fent-ho”, ha afegit. “Al mateix temps dona la cobertura als centres que ja estan en procés de transformació també puguin continuar fent-ho”.

No dimitirà

Cambray ha assegurat que no té intenció de dimitir i que té l’encàrrec del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de la resta del Govern de “millorar el sistema educatiu català”, per la qual cosa ha insistit que continuarà sent el principal interlocutor dels sindicats, a qui ha demanat que tornin “a seure a la taula i es presentin a les meses sindicals” que convoca periòdicament Educació. “El departament no s’ha aixecat de la taula i vol diàleg i consens”, ha assegurat. “Entenem el cansament emocional dels mestres, igual que en molts altres col·lectius”.

Respecte a l’avançament del curs escolar, Cambray ha insistit que la decisió ja no té marxa enrere i que ara estan negociant amb centres i entitats “com concretar les activitats de tarda gratuïtes”. Per tant, les escoles començaran el curs el pròxim 5 de setembre i els instituts el dia 7, tal com estava previst. “Això no està a debat”.