Tensió davant la seu d’Educació al final de la protesta dels professors

La manifestació contra els plans d’Educació per al pròxim curs ha arribat sense incidents a la seu del departament, a la Via Augusta de Barcelona, on els milers de professors que s’han concentrat durant el primer dia de vaga han acabat el recorregut de protesta. Poc després d’arribar a la conselleria, un grup d’antiavalots ha sortit de l’edifici per protegir les dependències i la tensió ha començat a créixer, ja que els manifestants esperaven poder entrar. “Som docents, no delinqüents”, han cridat els manifestants mentre alguns debaten sobre les possibilitats de trencar el cordó policial i ocupar el departament. Representants dels sindicats han entrat a l’edifici a petició d’Educació, que vol que els manifestants desallotgin la zona.

Els sindicats han fet una demostració de força en la manifestació d’aquest dimarts en el marc dels cinc dies -sis si es té en compte la vaga del 23 de març- de vaga per exigir la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Des del començament de la manifestació s’han succeït les proclames contra el conseller, la més destacada de les quals ha estat “Cambray dimissió, petit dictador”. I és que un dels principals motius per convocar la vaga ha estat la “supèrbia” mostrada pel conseller, que segons els sindicats actua de forma “autoritària” i sense tenir en compte la part social.

A l’inici de la manifestació, que ja es preveia molt exitosa des de les onze del matí, els sindicats han celebrat en declaracions a la premsa que el seguiment de la vaga hagi estat “aclaparadorament majoritari”. Segons les dades pròpies que han facilitat a la premsa, als instituts s’hi han sumat un 70% del personal que hi podia participar un cop descomptats els serveis mínims -Educació ho rebaixa al 31,79%-, i s’espera que la xifra augmenti al llarg del dia. De fet, pocs dies abans de la vaga els sindicats van organitzar el trajecte de diversos autocars que han arribat a Barcelona per unir-se a la primera manifestació de la vaga amb la previsió que aquesta fos “històrica” i una aturada “sense precedents”. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 22.000 els assistents a la manifestació.

La portaveu del sindicat majoritari, USTEC, ha assegurat entre aplaudiments que no seuran “gratuïtament” amb el conseller i no es conformaran amb “molles”. Per desconvocar les pròximes jornades de vaga caldria “un acord per escrit” que respongui a les principals reivindicacions dels sindicats, que pretenen “recuperar la democràcia als centres i garantir una educació pública, de qualitat i en català”.

Professors de tot el país ha viatjat a Barcelona / Ivet Núñez

Les diverses columnes de vaguistes -una part famílies amb nens- han anat arribant a poc a poc als Jardinets de Gràcia. El ritme d’arribada ha estat ritme lent però constant, de fet semblava que no pararia d’afegir-s’hi gent. A dos quarts de dotze tot estava llest per començar la marxa cap al departament d’Educació als crits d’”amb l’educació no es juga”.

L’espurna que ha acabat provocant aquest foc -que el conseller no ha fet res per apagar- ha estat l’avançament del calendari escolar, tot i que aquesta ha estat només “la gota que ha fet vessar el got”. Durant la manifestació els vaguistes han cridat contra TV3 perquè ”no són cinc dies de vacances, són més retallades”.

La comunitat educativa, que ha sortit al carrer en massa, fa anys que pateix les retallades i la manca de recursos, el que s’ha agreujat amb la pandèmia. A més, en un marge molt curt de temps han de preparar l’aplicació dels nous currículums, treure’s el C2 de català i preparar el pròxim curs sense saber amb quins treballadors comptaran. Aquesta precipitació, assegura un dels directors consultats per El Món, és un “despropòsit” davant el qual s’ha d’alçar la veu.

Manifestants en vaga contra Educació / Ivet Nuñez

Dos docents de l’institut Can Vilumara, a l’Hospitalet, que han arribat de les primeres a la manifestació asseguren a aquest diari que malgrat fer vaga aquest dimarts no podran permetre’s fer-la tots els dies, tot i que ho farien si tinguessin possibilitats. El principal obstacle perquè aquestes manifestacions siguin tan massives en els pròxims dies com ho està sent la d’avui és l’economia. Cada dia de vaga els suposa 100€ menys de sou, i aquest mes de març hi ha convocades fins a set vagues. Això ha portat alguns mestres, com Elena Medina de l’escola Grèvol, a prioritzar dos d’aquests set dies: el 8M i el 23M.

La cronologia dels fets

L’exitosa manifestació d’aquest dimarts ha sortit des de Jardinets de Gràcia i s’ha dirigit fins al departament d’Educació, on ara fa un mes hi va haver una tancada de 24 hores que va acabar desembocant en aquesta vaga. Els sindicats s’hi van atrinxerar a l’espera d’una reunió amb Cambray que va arribar després de tota una nit d’ocupació. Va resultar ser infructuosa i els sindicats es van unir per fer la convocatòria d’aquests cinc dies de vaga, que seran avui dimarts 15, el 16, el 17, el 29 i el 30.

Falta de resposta del departament

Els sindicats denuncien que no han tingut cap resposta del departament més enllà de reunir-se per concretar els serveis mínims. En canvi, Educació ha insistit aquest matí que estan disposats a dialogar amb els sindicats, i els han citat a una mesa sectorial que es celebrarà el pròxim 31 de març. Aquests, però, no han confirmat encara la seva assistència, a l’espera de la reacció del departament a aquesta exitosa demostració de força.