Nit intensa d’acampada per redoblar la pressió contra Cambray

La nit ha estat llarga a la seu del departament d’Educació. Membres del sindicat majoritari USTEC s’hi han concentrat durant tota la nit per redoblar la pressió sobre el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, abans del primer dia de vaga convocat per aquest dimarts. Asseguren que no deixaran de protestar fins que el conseller dimiteixi o segui a negociar “des de zero” i acompleixi algunes de les demandes que fa deu anys que s’arrosseguen.

USTEC va fer una crida generalitzada a acampar a les portes de l’edifici d’educació aquest dilluns cap a les 17h. Finalment s’hi van presentar una vintena de persones, que han passat la nit allà abans d’assistir a la manifestació que hi ha convocada aquest dimarts a dos quarts de dotze als Jardinets de Gràcia. A les 18h van celebrar un taller de pancartes i a les 19h va començar oficialment l’acampada amb diverses xerrades. Una d’elles va ser la d’Andreu Navarra, professor i historiador, que va oferir la xerrada El nou currículum i Fundació Bofill.

L’acampada d’USTEC / USTEC

Posteriorment una mare d’alumne que s’ha adherit a la vaga per l’educació dels seus fills va parlar de l’externalització del sector educatiu des de la perspectiva de la família i l’escola. Després, Rosa Cañadell, professora jubilada, va fer la xerrada La LEC i el decret de plantilles, autonomia de centres i direccions. Va tancar el vespre de xerrades Jesús Martínez, pare impulsor de la immersió lingüística, que va explicar com va anar el naixement de l’immersió, que ara està sent atacada pels tribunals espanyols.

Totes les manifestacions

L’acampada era només el pas previ a les jornades de mobilitzacions que hi ha convocades aquesta setmana. Aquest dimarts la manifestació sortirà de Jardinets de Gràcia i anirà fins el departament d’Educació, a Via Augusta 202-226. Dimecres, les mobilitzacions estaran descentralitzades: a Barcelona es sortirà de l’estació de Sants fins a Fira Barcelona, on es celebra el saló de l’ensenyament; a Girona hi haurà una manifestació a la plaça Pompeu Fabra; a Tortosa s’ha convocat a la seu territorial d’ensenyament; a Tarragona la concentració es farà a la Plaça Nova; a Lleida, a la plaça Víctor Siurana i a Manresa a la seu territorial d’ensenyament a la Catalunya Central.

Dimecres, el tercer dia de vaga, hi haurà una manifestació que anirà des de plaça universitat a la plaça Sant Jaume i a Amposta es concentraran a les 11 a la Plaça del Mercat.