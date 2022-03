Els professors desafien Cambray: totes les manifestacions de la vaga

Els sindicats educatius estan preparant la vaga de cinc dies que començarà el pròxim 15 de març i aquest dimecres han anunciat les manifestacions que es convocaran els primers tres dies. Fonts dels sindicats consultades per aquest diari asseguren que el departament no els ha proposat cap reunió des que van convocar aquesta aturada, cosa que “no sorprèn” després de “l’actitud” mostrada pel conseller després de la tancada a Educació. En vista d’aquesta “falta de resposta”, aquest dimecres s’ha publicat la convocatòria de les següents manifestacions:

15 de març

La manifestació sortirà a les 11:30 dels Jardinets de Gràcia, al Passeig de Gràcia 144, i es dirigirà en una marxa lenta fins al Departament d’Educació, situat a Via Augusta 202. Els sindicats preveuen una participació massiva en aquesta manifestació i asseguren que els sobren els motius per anar a la vaga. Està previst que aquest març hi hagi 7 dies de vaga -el que per un docent podria suposar perdre 800 euros de salari-. El primer dia de vaga va ser aquest dimarts Dia de la Dona.

16 de març

El segon dia de vaga és el 16 de març i també hi ha convocada una manifestació en moviment. Aquesta, però, sortirà de l’Estació de Sants, a la Plaça dels Països Catalans, i anirà fins al Saló de l’Ensenyament, que es celebra del 16 al 20 de març del 2022 a la Fira de Barcelona. La manifestació sortirà, com el dia anterior, a les 11:30.

17 de març

La manifestació prevista pel 17 de març també començarà a les 11:30, però en aquest cas el punt neuràlgic serà la Plaça Universitat. El recorregut serà més curt, perquè es preveu que la manifestació acabi a la Plaça Sant Jaume. Aquest serà el tercer dia de mobilització del professorat, que exigeix la dimissió del conseller i una negociació real.

Pel que fa a les manifestacions del 29 i el 30 de març, que seran el quart i cinquè dia de vaga d’aquesta convocatòria, encara no s’han donat a conéixer. Els sindicats les anunciaran pròximament, després de reunir-se per decidir-ho de forma unitària. Entre mig d’aquests dies hi ha el 23 de març, quan hi ha convocada una aturada en rebuig de la sentència del 25% de castellà a les aules, a la qual finalment s’hi ha sumat la concertada.