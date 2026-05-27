Efecte rèplica a la Fiscalia arran del cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Tot plegat arran de les perquisicions de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera del Cos Nacional de Policia (UDEF) arran del sumari Plus Ultra. És a dir, la investigació que conclou que l’expresident del govern espanyol va mediar per tal que la companyia aèria hispanoveneçolana cobrés 53 milions d’euros públics durant la pandèmia dels quals n’hauria rebut una comissió.
En aquest sumari apareixen dues fiscals mencionades pels investigats que formarien la trama de la “boutique finacera”. Dues representants del ministeri públic adscrites a la fiscalia de Madrid, una n’era la cap, que haurien treballat per arxivar la primera denúncia per l’adjudicació de l’ajuda a l’aerolínia. Una denúncia que va recaure sobre el Jutjat d’instrucció 15 de Madrid i que, en primera instància va ser, finalment arxivada, posteriorment reoberta fins que es va remetre a l’Audiència Nacional, on rau ara en mans del titular del Tribunal Central d’Instància 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama.
Dos expedients
En concret, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha obert un expedient contra la fiscal en cap de Madrid, Pilar Rodríguez -embolicada en el cas d’Álvaro Garcia Ortiz, i també contra la fiscal María Luisa Llop, que va demanar l’arxiu de la investigació del rescat de Plus Ultra l’any 2021. L’expedient s’ha obert arran d’una denúncia del partit, Justitia Europa, qui ho remet a la inspecció fiscal. De fet, són els missatges que es van intervenir a través del bolcatge dels telèfons mòbils del passat mes de desembre i de les comunicacions intervingudes pel servei de seguretat interior dels EUA, Homeland Security. Segons les comunicacions, els implicats en la trama es vantaven de tenir coneixement de la fiscalia i que ja maniobrarien per tallar el risc d’una investigació judicial sobre el rescat.