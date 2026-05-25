Nuevo episodio en el caso en que ha sido imputado el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del sumario Plus Ultra, que se dirige desde la Audiencia Nacional. En esta ocasión, el protagonista vuelve a ser uno de los principales actores de la biosfera político-judicial española, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. En concreto, la relación de las joyas y objetos de valor que la policía confiscó en el registro del pasado 19 de mayo en la caja fuerte que el ex inquilino de la Moncloa tenía en su despacho de la calle Ferraz de Madrid.

Según el acta de entrada y registro, los agentes relacionaron varias joyas, relojes y objetos de lujo que, atendidas las explicaciones de Zapatero, provenían de la herencia de Sonsoles Espinosa, su esposa, o bien eran «regalos de viaje». La relación de bienes consignada en el registro ordenado por el titular del Tribunal Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se ha destapado después de que tanto los informes de la UDEF como el auto de imputación del juez definieran a Zapatero como el líder de una «boutique financiera» a raíz de los 53 millones de dinero público que recibió la aerolínea Plus Ultra.

Aun así, los agentes de la UDEF hacen constar la colaboración de Zapatero en el registro. Así, decomisaron aparatos electrónicos e informáticos, lápices de memoria y diarios y agendas. También dos teléfonos de su secretaria, Gertrudis Alcázar. De hecho, Alcázar facilitó los códigos y pines de todos los aparatos que la policía requisó. Incluso, la caja fuerte la abrió un colaborador de Zapatero que, a petición del abogado del expresidente, obtuvo la clave y facilitó la apertura.

Agentes de la Policía Nacional salen de las oficinas de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de Zapatero, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). La UDEF ha registrado la oficina del expresidente, así como otras oficinas relacionadas con él, como la de la empresa de sus hijas, tras darse a conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha acordado investigar a Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ por presunto blanqueo de capitales. Carlos Luján / Europa Press 19/5/2026

Collares y relojes

La policía relaciona collares con «13 piedras azules», anillos, pendientes, brazaletes, medallas de oro y plata y un listado de relojes de alta gama de marcas como Pierre Balmain, Certina, Lorenz Theatre y Dogma. Pero no solo se llevaron joyas y relojes o aparatos electrónicos y móviles, la policía también decomisó correos electrónicos del dominio web del PSOE, carpetas de la red de la formación y archivos de Análisis Relevante, es decir, la empresa del socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez y Thinking Heads, la consultora involucrada en la supuesta trama.