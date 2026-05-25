Nou episodi en el cas en què ha estat imputat l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc del sumari Plus Ultra, que es dirigeix des de l’Audiència Nacional. En aquesta ocasió, el protagonista torna a ser un dels principals actors de la biosfera político-judicial espanyola, la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) del Cos Nacional de Policial. En concret, la relació de les joies i objectes de valor que la policia va confiscar en l’escorcoll del passat 19 de maig a la caixa forta que l’ex inquilí de la Moncloa tenia al seu despatx del carrer Ferraz de Madrid.
Segons l’acta d’entrada i escorcoll, els agents van relacionar diverses joies, rellotges i objectes de luxe que, ateses les explicacions de Zapatero, provenien de l’herència de Sonsoles Espinosa, la seva dona, o bé eren “regals de viatge”. La relació de béns consignada en l’escorcoll ordenat pel titular del Tribunal Central d’Instància número 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, s’ha destapat després que tant els informes de la UDEF com la interlocutòria d’imputació del jutge definissin Zapatero com el líder d’una “boutique financera” arran dels 53 milions de diners públics que va rebre l’aerolínia Plus Ultra.
Tot i això, els agents de la UDEF fan constar la col·laboració de Zapatero en l’escorcoll. Així, van comissar aparells electrònics i informàtics, llapis de memòria i diaris i agendes. També dos telèfons de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. De fet, Alcázar va facilitar els codis i pins de tots els aparells que la policia va requisar. Fins i tot, la caixa forta la va obrir un col·laborador de Zapatero que, a petició de l’advocat de l’expresident, va obtenir la clau i en va facilitar l’obertura.
Collarets i rellotges
La policia relaciona collarets amb “13 pedres blaves”, anells, arracades, braçalets polseres, medalles d’or i argent i un llistat de rellotges d’alta gamma de marques com Pierre Balmain, Certina, Lorenz Theatre i Dogma. Però no només se’n van endur joies i rellotges o aparells electrònics i mòbils, la policia també va decomissar correus electrònics del domini web del PSOE, carpetes de la xarxa de la formació i arxius d’Análisis Relevante, és a dir, l’empresa del soci de Zapatero, Julio Martínez Martínez i Thinking Heads, la consultora embolicada en la suposada trama.