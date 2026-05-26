A poc a poc es poden anar analitzant els diversos atestats de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (UDEF) que s’han incorporat al sumari del cas Zapatero, arran de l’afer Plus Ultra. Un dels punts on s’han aferrat més els investigadors és la societat de publicitat i màrqueting What The Fav SL, propietat de les dues filles de l’expresident espanyol, Laura i Alba Rodríguez Espinosa. Una societat, que, a la vista de la informació i els missatges recollits, els agents consideren que es “perfila com a element finalista de l’entramat investigat” –la “boutique financera”– que “percebria fons directament dels clients de la xarxa organitzada i de la mateixa xarxa”, segons la policia.
En definitiva, els investigadors conclouen que l’empresa va esdevenir un “centre per a la redistribució dels fluxos financers, facilitant la canalització de fons dels clients i de la mateixa xarxa”. De fet, els agents aboquen molts esforços a embolicar en la trama What The Fav –amb seu cal carrer San Germán 12 de Madrid–, i la presenten com una empresa que únicament es constitueix per simular feines que encobreixen els suposats pagaments a Zapatero.
Tant és així, que fins i tot arriben a afirmar que, de “l’anàlisi de les evidències”, es pot concloure que l’agència de les filles de l’expresident espanyol tenia un “vincle jurídic” amb Análisis Relevante, l’empresa de Julio Martínez Martínez, la consultora estratègica de l’amic de runnig de Zapatero. Els “vincles jurídics” però, es limiten a un contracte subscrit l’1 de juny de 2020 entre les dues societats per serveis de màrqueting i posicionament de marca, així com l’organització d’esdeveniments. Un contracte que estipulava que els costos derivats en cada gestió s’havien d’anar facturant.
Factures i un contracte
A partir d’aquests “vincles jurídics” que es limiten a ser un contracte, la policia hi afegeix “diverses factures emeses entre el 2020 i el 2024 per la societat What The Fav a l’empresa Análisis Relevante”. Uns documents que incorporen com a conceptes de facturació “serveis d’agència” com a descripció dels serveis prestats, “sense donar més detalls ni especificar la naturalesa dels serveis prestats”. Ara bé, els mateixos investigadors s’obliden que els serveis prestats es descriuen en el contracte, on s’especifiquen els serveis que l’empresa d’Alba i Laura Zaparero oferirà a la societat de Julio Martínez.
El contracte determina de manera clara que s’encarregaran del “disseny, desenvolupament i implementació d’un programa de màrqueting per promoure i posicionar l’empresa i els productes i serveis que comercialitza al mercat”. “What the Fav”, continua el contracte, “es compromet a proporcionar dades i estadístiques d’internet a Análisis Relevante d’acord amb les directrius establertes”. Així mateix, el pacte mercantil determina que la societat de les germanes Rodríguez, “a la seva discreció i de manera ad hoc, amb preavís previ i subjecte a disponibilitat, proporcionarà espai a les seves instal·lacions per al seu ús per part d’Análisis Relevant quan ho requereixi el client”.
La funció “coordinada” de What The Fav, segons la policia
La policia conclou a través de la recopilació de correus electrònics que aquesta “relació comercial es combina amb els vincles personals entre les parts implicades”. Una relació que “no es limita a contactes esporàdics” –de fet, d’aquí el contracte–, sinó que “demostra una coordinació operativa, la qual cosa reforça la hipòtesi que l’empresa What The Fav és un altre element de la xarxa investigada”.
“És possible”, continuen els inspectors de la UDEF, “que l’empresa s’estigui utilitzant com a canal de suport logístic i documental, la qual cosa permetria que determinades transaccions financeres o comercials tinguessin una cobertura formal mitjançant l’emissió de factures o la validació de documents generats per donar una aparença formal a una activitat”. És a dir, una empresa interposada per simular ingressos que tapessin les preteses comissions.
En aquest context, la policia remarca que el 25% de les accions d’Análisis Relevante són propietat de Sergio Sánchez. Precisament Sánchez elaboraria una sèrie d’informes d’assessorament i consultoria per a Análisis Relevante, en la qual també treballa o col·labora com a consultor geoestratègic José Luis Rodríguez Zapatero. Un cop Sergio Sánchez ha enllestit els seus informes, pels quals els “clients paguen sumes notables”, els remet a What The Fav, que “s’encarrega de “maquetar-los i aplicar-hi el disseny i la posterior distribució a la llista de clients d’Análisis Relevante”. I en aquest punt tornaria a entrar Zapatero. D’aquesta manera, els informes maquetats es distribueixen a un llistat de clients que, segons els investigadors, proporciona Zapatero a Julio Martínez amb antelació.
Els pagaments
Els agents de la instrucció també subratllen els pagaments per abonar la seva tesi incriminatòria. Així, destaquen que els principals proveïdors de l’empresa Inteligencia Prospectiva són What The Fav, amb una facturació de 561.440 euros i Análisis Relevante, amb una facturació que s’enfila a 380.208 euros. Ara bé, al seu torn, Análisis Relevante, que es nodreix de clients com Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa i Inteligencia Prospectiva, emet fons per un import de 490.780 euros a Zapatero i 239.755 a l’empresa de les seves filles.
A banda, l’empresa What The Fav també rep pagaments d’altres societats relacionades amb Julio Martínez. Com ara de la firma Pickashop, per un import de 18.150 euros, i Agropecuaria Lucena, de la que en rep només 993,50 euros, així com un import addicional de 20.000 euros transferit per Danilo Alfonso Díaz Granados, relacionat amb Agropecuaria. Finalment, el Centro de Análisis Global y Tendencias en Regiones Emergentes, batejat com a Gate Center –una organització vinculada a Zapatero– hauria transferit 171.727 euros a What The Fav, mentre que Thinking Heads Group hi hauria traspassat 12.297 euros addicionals.
I aquí és on els policies han fet càbales, perquè si els clients els aporta Zapatero i els informes els elabora Sergio Sánchez, indica que What The Fav “no correspon a les necessitats reals de negoci” i “només està orientada a canalitzar pagaments”, segons el seu punt de vista. Arran d’aquests pagaments, consideren que la societat de les filles de Zapatero “semblaria ser un component clau de la xarxa investigada, ja que rebria fons directament dels clients de la xarxa organitzada i de la pròpia xarxa”. La societat tindria “la capacitat de generar facturació ad hoc destinada a proporcionar cobertura formal a determinades transaccions financeres o comercials”. De fet, Zapatero figura com a autoritzat en els comptes bancaris de les seves filles, que reben “quantitats significatives de What The Fav”. En definitiva, a criteri dels investigadors “la societat actuaria com a centre de redistribució dels fluxos financers, facilitant l’arribada de fons tant dels clients com de la mateixa xarxa organitzada”. Ara Zapatero es prepara per al 16 i 17 de juny, per explicar-se davant del jutge i defensar-se de les acusacions que formula la policia amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció.