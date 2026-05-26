Poco a poco se pueden ir analizando los diversos atestados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) que se han incorporado al sumario del caso Zapatero, a raíz del asunto Plus Ultra. Uno de los puntos donde más se han centrado los investigadores es la sociedad de publicidad y marketing What The Fav SL, propiedad de las dos hijas del expresidente español, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Una sociedad que, a la vista de la información y los mensajes recogidos, los agentes consideran que se «perfila como elemento finalista del entramado investigado» –la «boutique financiera»– que «percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y de la misma red», según la policía.

En definitiva, los investigadores concluyen que la empresa se convirtió en un «centro para la redistribución de los flujos financieros, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la misma red». De hecho, los agentes dedican muchos esfuerzos a involucrar en la trama a What The Fav –con sede en la calle San Germán 12 de Madrid–, y la presentan como una empresa que únicamente se constituye para simular trabajos que encubren los supuestos pagos a Zapatero.

Tanto es así, que incluso llegan a afirmar que, del «análisis de las evidencias», se puede concluir que la agencia de las hijas del expresidente español tenía un «vínculo jurídico» con Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, la consultora estratégica del amigo de running de Zapatero. Los «vínculos jurídicos» sin embargo, se limitan a un contrato suscrito el 1 de junio de 2020 entre las dos sociedades para servicios de marketing y posicionamiento de marca, así como la organización de eventos. Un contrato que estipulaba que los costos derivados en cada gestión se debían ir facturando.

Uno de los diagramas de las relaciones de Zapatero con la empresa de sus hijas y del empresario Julio Martínez

Facturas y un contrato

A partir de estos «vínculos jurídicos» que se limitan a ser un contrato, la policía añade «varias facturas emitidas entre 2020 y 2024 por la sociedad What The Fav a la empresa Análisis Relevante». Unos documentos que incorporan como conceptos de facturación «servicios de agencia» como descripción de los servicios prestados, «sin dar más detalles ni especificar la naturaleza de los servicios prestados». Ahora bien, los mismos investigadores olvidan que los servicios prestados se describen en el contrato, donde se especifican los servicios que la empresa de Alba y Laura Zapatero ofrecerá a la sociedad de Julio Martínez.

El contrato determina de manera clara que se encargarán del «diseño, desarrollo e implementación de un programa de marketing para promover y posicionar la empresa y los productos y servicios que comercializa en el mercado». «What the Fav», continúa el contrato, «se compromete a proporcionar datos y estadísticas de internet a Análisis Relevante de acuerdo con las directrices establecidas». Asimismo, el pacto mercantil determina que la sociedad de las hermanas Rodríguez, «a su discreción y de manera ad hoc, con preaviso previo y sujeto a disponibilidad, proporcionará espacio en sus instalaciones para su uso por parte de Análisis Relevante cuando lo requiera el cliente».

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo en una comparecencia en el Senado

La función «coordinada» de What The Fav, según la policía

La policía concluye a través de la recopilación de correos electrónicos que esta «relación comercial se combina con los vínculos personales entre las partes implicadas». Una relación que «no se limita a contactos esporádicos» –de hecho, de ahí el contrato–, sino que «demuestra una coordinación operativa, lo que refuerza la hipótesis de que la empresa What The Fav es otro elemento de la red investigada».

«Es posible», continúan los inspectores de la UDEF, «que la empresa se esté utilizando como canal de apoyo logístico y documental, lo que permitiría que determinadas transacciones financieras o comerciales tuvieran una cobertura formal mediante la emisión de facturas o la validación de documentos generados para dar una apariencia formal a una actividad». Es decir, una empresa interpuesta para simular ingresos que ocultaran las supuestas comisiones.

En este contexto, la policía destaca que el 25% de las acciones de Análisis Relevante son propiedad de Sergio Sánchez. Precisamente Sánchez elaboraría una serie de informes de asesoramiento y consultoría para Análisis Relevante, en la cual también trabaja o colabora como consultor geoestratégico José Luis Rodríguez Zapatero. Una vez Sergio Sánchez ha terminado sus informes, por los cuales los «clientes pagan sumas notables», los remite a What The Fav, que «se encarga de «maquetarlos y aplicarles el diseño y la posterior distribución a la lista de clientes de Análisis Relevante». Y en este punto volvería a entrar Zapatero. De esta manera, los informes maquetados se distribuyen a un listado de clientes que, según los investigadores, proporciona Zapatero a Julio Martínez con antelación.

Silvia Paneque, Salvador Illa y José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin de campaña en Girona/Quico Sallés

Los pagos

Los agentes de la instrucción también subrayan los pagos para respaldar su tesis incriminatoria. Así, destacan que los principales proveedores de la empresa Inteligencia Prospectiva son What The Fav, con una facturación de 561.440 euros y Análisis Relevante, con una facturación que asciende a 380.208 euros. Ahora bien, a su vez, Análisis Relevante, que se nutre de clientes como Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva, emite fondos por un importe de 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas.

Además, la empresa What The Fav también recibe pagos de otras sociedades relacionadas con Julio Martínez. Como por ejemplo de la firma Pickashop, por un importe de 18.150 euros, y Agropecuaria Lucena, de la que recibe solo 993,50 euros, así como un importe adicional de 20.000 euros transferido por Danilo Alfonso Díaz Granados, relacionado con Agropecuaria. Finalmente, el Centro de Análisis Global y Tendencias en Regiones Emergentes, bautizado como Gate Center –una organización vinculada a Zapatero– habría transferido 171.727 euros a What The Fav, mientras que Thinking Heads Group habría traspasado 12.297 euros adicionales.

Y aquí es donde los policías han hecho conjeturas, porque si los clientes los aporta Zapatero y los informes los elabora Sergio Sánchez, indica que What The Fav «no corresponde a las necesidades reales de negocio» y «solo está orientada a canalizar pagos», según su punto de vista. A raíz de estos pagos, consideran que la sociedad de las hijas de Zapatero «parecería ser un componente clave de la red investigada, ya que recibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y de la propia red». La sociedad tendría «la capacidad de generar facturación ad hoc destinada a proporcionar cobertura formal a determinadas transacciones financieras o comerciales». De hecho, Zapatero figura como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas, que reciben «cantidades significativas de What The Fav». En definitiva, a criterio de los investigadores «la sociedad actuaría como centro de redistribución de los flujos financieros, facilitando la llegada de fondos tanto de los clientes como de la misma red organizada». Ahora Zapatero se prepara para el 16 y 17 de junio, para explicarse ante el juez y defenderse de las acusaciones que formula la policía con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.