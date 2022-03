Els sindicats inclouen la concertada a la vaga pel català del 23 de març

El sindicat sobiranista La Intersindical ha decidit convocar l’escola concertada a la vaga contra la sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà a les escoles catalanes. Tot i que en un principi la vaga es va convocar per a la pública sota el lema ‘Per una escola 100% pública i en català’, aquest divendres s’ha decidit registrar també un preavís per a l’escola concertada. La vaga, que té per objectiu mostrar el rebuig a la sentència i denunciar la “passivitat” del Departament d’Educació en protegir la immersió lingüística, està convocada per La Intersindical, la COS, el SEPC i USTEC, el sindicat majoritari en l’àmbit educatiu.

💥La concertada se suma a la #Vaga23M. Arran de la sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà a les aules i de la passivitat d'@educaciocat per fer-hi front, vam registrar un preavís de vaga per al 23M en defensa de la immersió lingüística al sistema educatiu públic. FIL⬇️ pic.twitter.com/J4KyhipzsA — Intersindical Educació (@InterEducacio) March 4, 2022

En paral·lel, La Intersindical recorda que també s’ha cridat a la vaga uns altres cinc dies de març -que es sumen al 8M i fan un total de set dies d’aturada aquest mes- per tal de demanar la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, la reversió de les retallades i la retirada de l’ordre d’avançament del curs escolar així com els nous currículums i l’exigència del nivell C2 de català per donar classes.

“Setmanes decisives” pel futur de l’educació

“La convocatòria del 23 se situarà al centre de la lluita que la comunitat educativa farà durant aquest mes de març”, asseguren en un comunicat aquest divendres en què es subratlla que seran “setmanes decisives” per al futur de l’educació a Catalunya. La mobilització en defensa de la immersió lingüística tindrà “un caràcter propi”, és a dir, es diferenciarà de la resta de mobilitzacions convocades tot i enllaçar-se amb elles i compartir objectius.

Amb la intenció de sumar més col·lectius de treballadors a la vaga del 23 de març, que volen que sigui la més important de les jornades de mobilització del març, La Intersindical ha anunciat aquest divendres que ha registrat un preavís de vaga a l’educació concertada per “ampliar l’abast” de la seva primera convocatòria, que inicialment cridava a defensar l’escola pública i en català.