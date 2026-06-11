TV3 ha preparat un especial informatiu molt complet per mostrar als teleespectadors tots els detalls, i des de tots els escenaris, de la benedicció de la Torre de Jesús que ha realitzat el papa Lleó XIV a la Sagrada Família. La cobertura mediàtica ha estat massiva amb una retransmissió d’un munt d’hores per seguir minut a minut tot el que anava passant. L’audiència ha pogut veure l’homilia completa des a dins de la basílica, així com també han pogut gaudir des del sofà de l’espectacle de llums i focs artificials que havien preparat per al fi de festa. La realització ha estat una delícia, les coses com són, i això s’ha vist reflectit en una audiència molt bona que els ha fet líders al llarg de tota la tarda.
A la plataforma 3Cat i resta d’entorn digital, l’especial de TV3 es col·loca com la segona emissió més vista de la temporada amb més de 75.600 dispositius únics. A xarxes, els continguts sobre la inauguració de la torre de Jesús i la visita del papa Lleó XIV superen els 2 milions de reproduccions.
El programa especial, que ha començat amb Toni Cruanyes, Xavier Grasset i Núria Moliner al capdavant, ha obtingut un bon 15,3% de share per anar obrint boca. La primera part de l’especial sobre el somni de Gaudí ha agradat, però ho ha fet més quan han connectat amb el recorregut del sant pare i tota la cerimònia a dins de la Sagrada Família. En aquest moment, la quota de pantalla s’ha disparat fins al 22,4% i una mitjana de 328.000 teleespectadors. I no ha estat el sostre, és clar, ja que aquesta xifra encara havia d’anar escalant.
Quan ha arribat la celebració final, on Barcelona s’ha coronat amb un espectacle majestuós, els teleespectadors catalans han sintonitzat la televisió en massa. Tothom volia veure què havien preparat, tenint en compte que el share ha estat espectacular. La retransmissió de TV3 ha obtingut el 26,2% de l’audiència, que no era poca perquè el nombre de teleespectadors era superior a l’habitual. La prova? Que en aquell moment, van superar el mig milió de persones de mitjana amb 545.000 persones darrere la pantalla.
Quina audiència ha obtingut TVE amb la seva retransmissió?
L’altra cadena que ha ofert, en directe, tot el que passava a la Sagrada Família ha estat TVE. La cadena pública espanyola ha preparat una emissió que ha engegat a les 18 hores i que no ha acabat fins a les 23 hores, cinc hores sense descans que han assolit una mitjana del 12,9% prou bona. A les xarxes socials, la parella formada per Pepa Bueno i Gemma Nierga ha rebut moltíssims aplaudiments per la seva feina.
Resulta curiós que l’eucaristia per Antoni Gaudí a la Sagrada Família també va seguir-se per La 2 Cat amb bons números, tenint en compte la competència, amb un 5,1% de mitjana que no acostumem a veure en la versió catalana del canal.
Les cadenes que no fan cas al papa s’enfonsen
Telecinco no va retransmetre el recorregut del papa pel carrer Rosselló ni l’eucaristia i, com era d’esperar, això va fer que s’enfonsessin a Catalunya. El diario de Jorge es queda en un pobre 3,2% i l’Allá tú, amb un 2,3% encara pitjor. Ni els informatius alegren la nit a la cadena perquè només van congregar el 3,7% del nombre de teleespectadors d’ahir que era molt superior al d’un dia habitual
Antena 3 encara es va salvar gràcies a Pasapalabra, l’única opció laica del vespre que encara va fer alguna cosa amb el 11,4% del share. A la nit, en ple espectacle de llums a la façana de la basílica, El Hormiguero va congregar el 6,9% que preferia sentir què havia de dir la Malú.