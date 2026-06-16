El Mundial de futbol sempre aconsegueix unes audiències espectaculars a Espanya, amb la gent embogida per empassar-se un partit rere un altre. Els dies de la roja són encara més exagerats, és clar, com el cas d’aquest dilluns en el seu debut davant de la selecció de Cap Verd. Ara bé, el que és notícia és que gairebé un milió de persones seguís el match dels espanyols a Catalunya. TVE ha arrasat, i de quina manera, amb una retransmissió que ha obtingut un magnífic 51,8% de share i 793.000 espectadors de mitjana. Cap al final, quan l’expectació era màxima per saber si aconseguirien marcar un gol que desfés l’empat, la quota de pantalla va enfilar-se fins al 57% amb més de 900.000 persones darrere de la pantalla.
Les xifres són ben boges, un efecte Mundial que ha fet molt de mal a TV3. La tarda ha estat, sense cap mena dubte, un desert per a les altres perquè tota l’atenció estava centrada en la cadena pública espanyola. La Selva de Xavier Graset no hi tenia res a fer i ha obtingut un baix 5,9% de share, amb només 79.000 espectadors. I tampoc no ha estat un bon dia per a l’Atrapa’m si pots, que ha deixat enrere les bones xifres i ha hagut d’acontentar-se amb el 5,6% com el que ha fet Y ahora Sonsoles a Antena 3.
TV3 millora a la nit en un dia fluix per culpa del futbol
Tot això pel que fa a la tarda, mentre retransmetien el partit dels espanyols. I quan ha acabat, què ha passat? Doncs la tendència ha tornat a l’habitual, amb el TN Vespre obtenint un molt bon 21,3% de quota de pantalla que el fan líder de la franja. Al prime time, també han pogut ser la cadena més vista gràcies a l’emissió de més capítols de la primera temporada de La casa nostra. Ha sorprès que emetessin quatre episodis seguits, una marató que fa pensar que se la volen treure de sobre aviat… per què no han seguit amb dues entregues com la setmana passada?
El resultat d’emetre-la per obert no ha obtingut els resultats esperats, potser, cosa que demostra que aquest era un producte clarament per a plataforma -on ha tingut un èxit espectacular-. Aquest dilluns, entre les 22 i les 23 hores, sí que han estat el programa més vist de la televisió. Els dos primers capítols de la sitcom han obtingut un 10,9% i un 10,5% respectivament, el que suposa una petita davallada respecte a l’estrena de dilluns passat. El tercer i quart episodi de la nit, però, baixen fins al 7,5% i el 5,7% perquè en aquell moment ja havia començat Masterchef que ràpidament va escalar fins a la primera posició del rànquing gràcies al 12,5% de l’audiència.
Una tarda-vespre una mica convulsa, influenciada pel boom del debut d’Espanya al Mundial i amb una tendència que ha canviat respecte a la resta de dilluns.