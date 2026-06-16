El Mundial de fútbol siempre logra unas audiencias espectaculares en España, con la gente entusiasmada por ver un partido tras otro. Los días de la roja son aún más impresionantes, por supuesto, como el caso de este lunes en su debut frente a la selección de Cabo Verde. Ahora bien, lo que es noticia es que casi un millón de personas siguieran el match de los españoles en Cataluña. TVE ha arrasado, y de qué manera, con una retransmisión que ha obtenido un magnífico 51,8% de share y 793.000 espectadores de media. Hacia el final, cuando la expectación era máxima para saber si lograrían marcar un gol que deshiciera el empate, la cuota de pantalla se elevó hasta el 57% con más de 900.000 personas detrás de la pantalla.

Las cifras son realmente locas, un efecto Mundial que ha hecho mucho daño a TV3. La tarde ha sido, sin duda alguna, un desierto para las demás porque toda la atención estaba centrada en la cadena pública española. La Selva de Xavier Graset no tenía nada que hacer y ha obtenido un bajo 5,9% de share, con solo 79.000 espectadores. Y tampoco ha sido un buen día para el Atrapa’m si pots, que ha dejado atrás las buenas cifras y ha tenido que conformarse con el 5,6% como lo que ha hecho Y ahora Sonsoles en Antena 3.

TVE triunfa con el partido de España

TV3 mejora en la noche en un día flojo por culpa del fútbol

Todo esto en cuanto a la tarde, mientras retransmitían el partido de los españoles. Y cuando terminó, ¿qué pasó? Pues la tendencia volvió a lo habitual, con el TN Vespre obteniendo un muy buen 21,3% de cuota de pantalla que lo hace líder de la franja. En el prime time, también pudieron ser la cadena más vista gracias a la emisión de más capítulos de la primera temporada de La casa nostra. Sorprendió que emitieran cuatro episodios seguidos, una maratón que hace pensar que quieren deshacerse de ella pronto… ¿por qué no han seguido con dos entregas como la semana pasada?

El resultado de emitirla en abierto no ha obtenido los resultados esperados, quizás, lo que demuestra que este era un producto claramente para plataforma -donde ha tenido un éxito espectacular-. Este lunes, entre las 22 y las 23 horas, sí que fueron el programa más visto de la televisión. Los dos primeros capítulos de la sitcom obtuvieron un 10,9% y un 10,5% respectivamente, lo que supone una pequeña caída respecto al estreno del lunes pasado. El tercer y cuarto episodio de la noche, sin embargo, bajan hasta el 7,5% y el 5,7% porque en ese momento ya había empezado Masterchef que rápidamente escaló hasta la primera posición del ranking gracias al 12,5% de la audiencia.

La casa nostra lidera la primera hora de emisión | TV3

Una tarde-noche un poco convulsa, influenciada por el boom del debut de España en el Mundial y con una tendencia que ha cambiado respecto al resto de lunes.