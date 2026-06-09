TV3 ha estrenado, en la televisión lineal, uno de los productos más exitosos de la plataforma 3Cat. Con La casa nostra, la cadena ha recuperado el formato de la sitcom después de muchos años sin este formato en antena. Había ganas de comedia de situación, gamberra y con un grupo de amigos que nos hagan reír a través de la pantalla. Esto se ha evidenciado en los casi dos millones de reproducciones que ha obtenido a la carta, ¿pero los telespectadores más clásicos se han conectado con este humor el lunes por la noche? El titular es que sí, las aventuras de Miqui y compañía han atraído a nuevos públicos.

Este lunes 8 de junio, la cadena pública ha estrenado la segunda temporada de La casa nostra en la plataforma digital. En TV3, sin embargo, han aprovechado para emitir los dos primeros capítulos de la primera para intentar que la gente se enganche y ya conecte con los nuevos cuando los terminen. En su primer día en la televisión lineal, la sitcom ha hecho un 13,8% de share -con 224.000 telespectadores- antes del 10,8% del segundo episodio.

El estreno ha hecho buenos números, aunque no ha sido un estreno espectacular. La buena noticia para ellos es que han sido líderes de la noche, ya que han logrado ser la opción con más audiencia del prime time. A la misma hora, La Revuelta hacía un 9,6% de share gracias a la entrevista de David Broncano al actor José Sacristan. Ellos han sido los segundos clasificados, mientras que la tercera posición ha estado muy disputada. Las Nancys Rubias en El Hormiguero han empatado con El Intermedio con el 6,9% de la cuota de pantalla, mientras que las citas alocadas de First Dates casi los alcanzan con el 6,8%.

Ha funcionado La casa nostra en el estreno en TV3?

Miqui y Èric comparten piso en una sitcom muy divertida | TV3

¿Qué han dicho los telespectadores del estreno de La casa nostra?

Siempre que hay un estreno de una serie nueva, los telespectadores comentan qué les ha parecido en unos tuits que sirven de balance para hacerte una idea sobre si ha gustado o no. Entre los comentarios que han leído, algunos muy buenos como «Es buena«, «Buenísimo» o «Me encanta«. La gran mayoría de mensajes están bien llenos de iconos de risa y aplausos, una buena señal porque demuestra que esta es la tónica general después de ver los dos primeros capítulos.

Ha habido algún usuario que ha destacado que no es una serie «perfecta», pero sí que «cumple su función». De los actores, los dos que reciben mejores críticas son Adrian Grösser, a quien califican de «achuchable«, y Nuria Casas de quien piden más escenas.

Hay mucha gente que ya ha visto la primera temporada a través de la plataforma, lo que tiene sentido porque es un producto más dirigido al público joven. Todos estos han aplaudido que se haya estrenado la segunda temporada porque tenían «muchas ganas»; un primer día que seguro también ha sido todo un éxito a la carta.