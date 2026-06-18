El Comité de Empresa de TV3 quiere convocar unos paros parciales el próximo 30 de junio en horario de máxima audiencia, coincidiendo con la emisión del Telenotícies migdia y el Telenotícies Vespre. En un comunicado incendiario, justifican esta decisión tan drástica como «rechazo» a la gestión que está realizando la dirección de la CCMA. La Asamblea General que tendrá lugar este mediodía expondrá los detalles y motivos concretos que hay detrás de todo este malestar. En declaraciones a El Món, fuentes de 3Cat relacionan directamente este descontento de los sindicatos con una clara «reticencia» a la transformación tecnológica -y en todos los ámbitos- que han querido implementar en la corporación en los últimos tres años.

La propuesta, que ha hecho el Comité por unanimidad, implica una parada de una hora en los horarios de más televidentes como son entre las 14:30 y las 15:30 y, otra, entre las 21:00 y las 22:00 horas. Los trabajadores realizarán el trabajo el resto de la jornada, por lo que los informativos en principio podrán verse con total normalidad. Esta no deja de ser una llamada de atención a la dirección, pues, a quienes acusan una vez más de realizar unos «nombramientos de cargos de libre designación» que se habrían producido en procesos de selección y con unos perfiles profesionales que no habrían contado con «la aceptación ni la participación» del Comité de Empresa. Consideran que estos cargos no tienen experiencia en radio ni televisión, en muchos casos, y que tienen «carencias» en gestión de equipos: «Han puesto en riesgo la salud laboral de los compañeros de los departamentos afectados», denuncian. Ahora bien, desde dentro se niega taxativamente que esto sea cierto.

Que la CCMA haya querido impulsar los medios públicos catalanes al nivel de otras grandes corporaciones europeas ha venido acompañado de la necesidad de incorporar nuevos perfiles, con profesionales expertos en SEO o marketing con los que no contaban en su plantilla. La teoría de 3Cat frente a tanto revuelo y tantas acusaciones, que quizás los sindicatos creen que han comenzado a fichar amigos cuando esta no es la realidad. Claman que todos los procesos de selección se hacen mediante concursos que cuentan con todas las medidas objetivables, las que siempre ponen al alcance del Comité para que tengan la información del porqué de cada selección. Ahora era necesario nutrir la corporación de una capa «necesaria» y «modernizada»; una vez más una transformación que se habría topado con la negativa al cambio del Comité de Empresa que quiere que las cosas continúen como funcionaban hasta ahora.

📜 Comunicado:

La dirección suspende el curso

📢 Convocamos huelgas parciales el día 30 de junio https://t.co/ujiURb5rnq pic.twitter.com/hLqD3wDtzJ — Comité Empresa TV3 (@comitedetv3) June 17, 2026

De la misma manera, estos representantes de la plantilla se quejan de «la falta de transparencia» y la «vulneración sistemática» de los derechos sindicales. Por ejemplo, lamentan que se les ponen «todas las trabas posibles» a las comisiones de trabajo o a la negociación del plan de igualdad y los datos de política retributiva: «Esto es inaceptable en una empresa pública como la nuestra«. Nuevamente, esta acusación se topa con las cifras que pone sobre la mesa una dirección que saca pecho de haber organizado más de 15 comisiones estables que se reúnen de manera cíclica para tratar temas de interés de los trabajadores. En el último año, de hecho, claman haber organizado más de 117 reuniones y de haber alcanzado acuerdos como el de las jubilaciones anticipadas.

El Comité de Empresa de TV3 acusa a la dirección de la CCMA de querer «borrar» el legado histórico de sus marcas

Este grupo de trabajadores de la cadena ha acusado a la dirección, directamente, de haber puesto en marcha «la operación de marketing más agresiva a favor de 3Cat» para «borrar el legado histórico de TV3 y Catalunya Ràdio«. Continúan, de esta manera, mostrándose contrarios al cambio de nombre de las marcas históricas: «Han menospreciado todo el valor acumulado y avalado por el reconocimiento de la sociedad catalana y de fuera de Cataluña, así como también han menospreciado el trabajo colectivo realizado durante más de 40 años por los trabajadores», rezan.

Este parecía un tema ya agotado, después de las múltiples respuestas -y acciones- que ha realizado la dirección para demostrar que no es así. La última prueba, aunque parezca una tontería, que han vuelto a colocar el logotipo de TV3 -y no de 3Cat- en el famoso cubo que encabeza las instalaciones de Sant Joan Despí. Las marcas están vigentes y más fuertes que nunca, con unos resultados que han mejorado respecto a hace cuatro años. Los logotipos de TV3 y Catalunya Ràdio son visibles en los micrófonos, de la misma manera que también han dado marcha atrás y han mantenido las firmas. El Comité de Empresa, sin embargo, continúa pensando que no es suficiente.

Así fue la última concentración que organizó el Comité de Empresa de TV3 | Twitter

El Comité de Empresa de TV3 prosigue el escrito, que han hecho público a través de su perfil en X, lamentando haber sufrido «numerosos incumplimientos de convenio» porque la dirección interpreta las normativas «en contra» de sus derechos o «incorrectas«. Un caso concreto que denuncian, el caso del impago de las becas de estudio y de la nueva gestión de la jornada porque están obligando a hacer horas extras «que no darán ni la opción de compensar». La nueva directiva quiso «poner orden» y regularizar elementos organizativos que no se habían cuidado en los últimos años. A raíz de la obligatoriedad de registrar las horas realizadas que implementaron en enero, aprovecharon para eliminar la opción histórica que daban a los trabajadores de acumular las horas extras que hacían en una bolsa gigante que podía hacer que se acabasen jubilando cinco meses antes de todo lo que habían hecho de más. Los sindicatos estarían indignados, aunque continúan pudiendo cobrar estas horas extras y también les permiten recuperarlas antes de que termine el año trabajado.

Este mediodía, se reunirán en una Asamblea que dará más detalles de todo lo que piden y que servirá para conocer, finalmente, cómo serán estos paros parciales.