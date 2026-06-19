El Comité de Empresa de TV3 ha convocado una asamblea, este jueves, para poner sobre la mesa la posibilidad de realizar una parada parcial el próximo 30 de junio. La idea se ha aprobado «por amplísima mayoría» con la participación de casi 150 trabajadores de forma presencial y 250 trabajadores más de forma telemática; un pequeño grupo que quiere hacer público su «profundo desacuerdo» con la gestión de la nueva dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). La idea inicial era hacer una parada parcial de una hora en horario de máxima audiencia, durante el Telenotícies Migdia, y otra hora durante la emisión del Telenotícies Vespre. Finalmente, sin embargo, han reducido las pretensiones y se ha acordado que esta huelga solo será de diez minutos: de las 14:30 a 14:40 horas y de las 21:00 a las 21:30 horas. Como nos han adelantado fuentes de 3Cat a El Món, sin embargo, esto no tendrá un efecto directo en la emisión del programa que se podrá ver íntegramente.

Esta llamada de atención, la dirección la relaciona directamente con la negativa de esta parte de los trabajadores a la transformación digital -y de otros ámbitos- que han llevado a cabo. Ellos quieren continuar como hasta ahora, pero desde la cúpula tenían claro que se debía poner orden en algunos aspectos que habían quedado totalmente descuidados. En un comunicado al que ha tenido acceso El Món, el Comité de Empresa de TV3 ha querido dejar por escrito qué es lo que denuncian y, por tanto, cuáles son los motivos concretos detrás de esta parada.

Consideran que la gestión que ha hecho el actual Consejo de Gobierno ha estado marcada por «decisiones polémicas», con «formas autoritarias» en la gestión del personal y una deriva que ha ido «alejando» la dirección de la realidad y las necesidades de la plantilla. Que se hayan creado 15 comisiones y que se hayan organizado más de 100 reuniones el último año para fortalecer esta relación bilateral, según fuentes de la cadena, no les parece suficiente. De hecho, llegan a decir que ha habido un «abuso» de reuniones «estériles» en las que la dirección «no presenta ninguna propuesta real» para resolver los conflictos laborales abiertos.

Trabajadores del Comitè de Empresa de TV3 se concentran a favor de la continuidad de las marcas históricas | Twitter

El Comité de Empresa de TV3 insiste contra la marca paraguas 3Cat

El debate de las marcas históricas parecía más que zanjado, teniendo en cuenta los gestos de 3Cat para fortalecer aún más la marca de TV3 y Catalunya Ràdio -las cuales, insisten, no han menospreciado de ninguna manera como así demuestra que podamos continuar viendo los logotipos por todas partes-. Ahora bien, los sindicatos aún mantienen que se está imponiendo la marca 3Cat «en detrimento de las marcas históricas» y que hay un «creciente menosprecio» de la plantilla. Denuncian que se ha utilizado una estrategia de marketing «agresiva» que pone en riesgo, según ellos, el prestigio construido durante más de 40 años.

«Esta situación se ha visto agravada por la proliferación de nombramientos de libre designación y por el incumplimiento reiterado del convenio colectivo, hecho que vulnera derechos fundamentales como el de la negociación colectiva«, lamentan. No están de acuerdo con la contratación de nuevos perfiles que se ha llevado a cabo, -unos perfiles que no existían dentro de la plantilla y que se han contratado con la transparencia que requiere un concurso público-, aunque fueran totalmente necesarios para la adaptación del medio a los nuevos hábitos de consumo. Mientras que 3Cat asegura que se les han facilitado todos los datos de estas contrataciones, ellos lo niegan. Y vuelven a criticar que contraten empresas externas para el desarrollo de la plataforma 3Cat.

📜 Comunicat:

La direcció suspèn el curs

📢 Convoquem vagues parcials el dia 30 de juny https://t.co/ujiURb5rnq pic.twitter.com/hLqD3wDtzJ — Comité Empresa TV3 (@comitedetv3) June 17, 2026

¿Y qué piden, entonces, desde el Comité de Empresa? Que haya una gestión transparente, que se muestre «respeto» hacia una plantilla que sí consideran que se ha adaptado a los cambios tecnológicos, que se cumpla de manera «estricta» el convenio colectivo y que se dote de recursos humanos y materiales «suficientes» para garantizar un servicio público de calidad, digno y que llegue a toda la ciudadanía. Por todo esto, claman, hacen un llamado a las paradas parciales de 10 minutos del próximo 30 de junio como una herramienta «legítima» para «defender los derechos de la plantilla» y el futuro del servicio público de comunicación en Cataluña.