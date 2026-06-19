El Comitè d’Empresa de TV3 ha convocat una assemblea, aquest dijous, per posar sobre la taula la possibilitat de fer una aturada parcial el pròxim 30 de juny. La idea s’ha aprovat “per amplíssima majoria” amb la participació de gairebé 150 treballadors de forma presencial i 250 treballadors més de forma telemàtica; un petit gruix que vol fer públic el seu “profund desacord” amb la gestió de la nova direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La idea inicial era fer una aturada parcial d’una hora en horari de màxima audiència, durant el Telenotícies Migdia, i d’una altra hora durant l’emissió del Telenotícies Vespre. Finalment, però, han reduït les pretensions i s’ha acordat que aquesta vaga només serà de deu minuts: de les 14:30 a 14:40 hores i de les 21:00 a les 21:30 hores. Com ens han avançat fonts de 3Cat a El Món, però, això no tindrà un efecte directe en l’emissió del programa que es podrà veure íntegrament.
Aquesta estirada d’orelles, la direcció la relaciona directament amb la negativa d’aquesta part dels treballadors a la transformació digital -i d’altres àmbits- que han dut a terme. Ells volen continuar com fins ara, però des de la cúpula tenien clar que s’havia de posar ordre en alguns aspectes que havien quedat totalment descuidats. En un comunicat al que ha tingut accés El Món, el Comitè d’Empresa de TV3 ha volgut deixar per escrit què és el que denuncien i, per tant, quins són els motius concrets darrere d’aquesta aturada.
Consideren que la gestió que ha fet l’actual Consell de Govern ha estat marcada per “decisions polèmiques”, amb “formes autoritàries” en la gestió del personal i una deriva que ha anat “allunyant” la direcció de la realitat i les necessitats de la plantilla. Que s’hagin creat 15 comissions i que s’hagin organitzat més de 100 reunions l’últim any per enfortir aquesta relació bilateral, segons fonts de la cadena, no els sembla prou. De fet, arriben a dir que hi ha hagut un “abús” de reunions “estèrils” en què la direcció “no presenta cap proposta real” per resoldre els conflictes laborals oberts.
El Comitè d’Empresa de TV3 insisteix contra la marca paraigua 3Cat
El debat de les marques històriques semblava més que finiquitat, tenint en compte els gestos de 3Cat per enfortir encara més la marca de TV3 i Catalunya Ràdio -les quals, insisteixen, no han menystingut de cap de les maneres com així demostra que poguem continuar veient els logotips a tot arreu-. Ara bé, els sindicats encara mantenen que s’està imposant la marca 3Cat “en detriment de les marques històriques” i que hi ha un “creixent menysteniment” de la plantilla. Denuncien que s’ha fet servir una estratègia de màrqueting “agressiva” que posa en risc, segons ells, el prestigi construït durant més de 40 anys.
“Aquesta situació s’ha vist agreujada per la proliferació de nomenaments de lliure designació i per l’incompliment reiterat del conveni col·lectiu, fet que vulnera drets fonamentals com el de la negociació col·lectiva“, lamenten. No estan d’acord amb el fitxatge de nous perfils que s’ha dut a terme, -uns perfils que no existien a dins de la plantilla i que s’han contractat amb la transparència que requereix un concurs públic-, encara que fossin totalment necessaris per a l’adaptació del mitjà als nous hàbits de consum. Mentre que 3Cat assegura que se’ls hi han facilitat totes les dades d’aquestes contractacions, ells ho neguen. I tornen a criticar que contractin empreses externes per al desenvolupament de la plataforma 3Cat.
📜 Comunicat:— Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) June 17, 2026
La direcció suspèn el curs
📢 Convoquem vagues parcials el dia 30 de juny https://t.co/ujiURb5rnq pic.twitter.com/hLqD3wDtzJ
I què demanen, doncs, des del Comitè d’Empresa? Que hi hagi una gestió transparent, que es mostri “respecte” cap a una plantilla que sí que consideren que s’ha adaptat als canvis tecnològics, que es compleixi de manera “estricta” el conveni col·lectiu i que es doti de recursos humans i materials “suficients” per garantir un servei públic de qualitat, digne i que arribi a tota la ciutadania. Per tot això, clamen, fan una crida a les aturades parcials de 10 minuts del pròxim 30 de juny com una eina “legítima” per “defensar els drets de la plantilla” i el futur del servei públic de comunicació a Catalunya.