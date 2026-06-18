El Comitè d’Empresa de TV3 vol convocar unes aturades parcials el pròxim 30 de juny en horari de màxima audiència, tot fent-les coincidir amb l’emissió del Telenotícies migdia i el Telenotícies Vespre. En un comunicat incendiari, justifiquen aquesta decisió tan dràstica com a “rebuig“ a la gestió que està fent la direcció de la CCMA. L’Assemblea General que tindrà lloc aquest migdia exposarà els detalls i motius concrets que hi ha darrere de tot aquest malestar. En declaracions a El Món, fonts de 3Cat relacionen directament aquest enuig dels sindicats amb una clara “reticència” a la transformació tecnològica -i a tots els àmbits- que han volgut implementar en la corporació en els darrers tres anys.
La proposta, que ha fet el Comitè per unanimitat, implica una aturada d’una hora en els horaris de més teleespectadors com són entre les 14:30 i les 15:30 i, una altra, entre les 21:00 i les 22:00 hores. Els treballadors faran la feina la resta de jornada, així que els informatius en principi podran veure’s amb total normalitat. Aquesta no deixa de ser una estirada d’orelles a la direcció, doncs, als qui acusen una vegada més de fer uns “nomenaments de càrrecs de lliure designació” que s’haurien produït en processos de selecció i amb uns perfils professionals que no haurien comptat amb “l’acceptació ni la participació” del Comitè d’Empresa. Consideren que aquests càrrecs no tenen experiència en ràdio ni televisió, en molts casos, i que tenen “mancances” en gestió d’equips: “Han posat en risc la salut laboral dels companys dels departaments afectats”, denuncien. Ara bé, des de dins es nega taxativament que això sigui cert.
Que la CCMA hagi volgut impulsar els mitjans públics catalans al nivell d’altres grans corporacions europees ha vingut acompanyat de la necessitat d’incorporar nous perfils, amb professionals experts en SEO o màrqueting amb els qui no comptaven en la seva plantilla. La teoria de 3Cat davant de tant rebombori i tantes acusacions, que potser els sindicats creuen que han començat a fitxar amics quan aquesta no és la realitat. Clamen que tots els processos de selecció es fan mitjançant concursos que compten amb totes les mesures objectivables, les que sempre posen a l’abast del Comitè perquè tinguin la informació del perquè de cada selecció. Ara calia nodrir la corporació d’una capa “necessària” i “modernitzada”; una altra vegada una transformació que s’hauria topat amb la negativa al canvi del Comitè d’Empresa que vol que les coses continuïn com funcionaven fins ara.
📜 Comunicat:— Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) June 17, 2026
La direcció suspèn el curs
📢 Convoquem vagues parcials el dia 30 de juny https://t.co/ujiURb5rnq pic.twitter.com/hLqD3wDtzJ
De la mateixa manera, aquests representants de la plantilla es queixen de “la manca de transparència” i la “vulneració sistemàtica” dels drets sindicals. Per exemple, lamenten que se’ls hi posen “totes les traves possibles” a les comissions de treball o a la negociació del pla d’igualtat i les dades de política retributiva: “Això és inacceptable en una empresa pública com la nostra“. Novament, aquesta acusació es topa amb les xifres que posa sobre la taula una direcció que treu pit d’haver organitzat més de 15 comissions estables que es reuneixen de manera cíclica per tractar temes d’interès dels treballadors. En l’últim any, de fet, clamen haver organitzat més de 117 reunions i d’haver arribat a acords com el de les jubilacions anticipades.
El Comitè d’Empresa de TV3 acusa la direcció de la CCMA de voler “esborrar” el llegat històric de les seves marques
Aquest grup de treballadors de la cadena ha acusat la direcció, directament, d’haver posat en marxa “l’operació de màrqueting més agressiva a favor de 3Cat” per “esborrar el llegat històric de TV3 i Catalunya Ràdio“. Continuen, d’aquesta manera, mostrant-se contraris al canvi de nom de les marques històries: “Han menystingut tot el valor acumulat i avalat pel reconeixement de la societat catalana i de fora de Catalunya, així com també han menystingut la feina col·lectiva feta durant més de 40 anys pels treballadors”, resen.
Aquest semblava un tema ja esgotat, després de les múltiples respostes -i accions- que ha fet la direcció per demostrar que no és així. L’última prova, encara que sembli una ximpleria, que han tornat a col·locar el logotip de TV3 -i no de 3Cat- en el famós cub que encapçala les instal·lacions de Sant Joan Despí. Les marques estan vigents i més fortes que mai, amb uns resultats que han millorat respecte a fa quatre anys. Els logotips de TV3 i Catalunya Ràdio són visibles als micròfons, de la mateixa manera que també han fet marxa enrere i han mantingut les signatures. El Comitè d’Empresa, però, continua pensant que no n’hi ha prou.
El Comitè d’Empresa de TV3 prossegueix l’escrit, que han fet públic a través del seu perfil a X, tot lamentant haver patit “nombrosos incompliments de conveni” perquè la direcció interpreta les normatives “en contra” dels seus drets o “incorrectes“. Un cas concret que denuncien, el cas de l’impagament de les beques d’estudi i de la nova gestió de la jornada perquè estan obligant a fer hores extres “que no donaran ni l’opció de compensar”. La nova directiva va voler “posar ordre” i regularitzar a elements organitzatius que no s’havien cuidat en els últims anys. Arran de l’obligatorietat de registrar les hores realitzades que van implementar el gener, van aprofitar per eliminar l’opció històrica que donaven als treballadors d’acumular les hores extres que feien en una bossa gegant que podia fer que s’acabessin jubilant cinc mesos abans de tot el que havien fet de més. Els sindicats estarien indignats, encara que continuen podent cobrar aquestes hores extres i també els permeten recuperar-les abans que acabi l’any treballat.
Aquest migdia, es reuniran en una Assemblea que donarà més detalls de tot el que demanen i que servirà per conèixer, finalment, com seran aquestes aturades parcials.