Els jugadors de la selecció espanyola han passat d’ocupar titulars a la premsa esportiva a fer-ho a les revistes del cor. Poques hores després de publicar-se les primeres fotos de Ferran Torres i la seva nova parella, una hostessa italiana, ara també se sap que Nico Williams ha trencat amb la seva parella. El jugador, que va proclamar-se campió del món fa pocs dies, va celebrar aquest títol tan important amb la companyia de la seva xicota la gespa. I, és per això, que ha sorprès tant que es filtri a la premsa que acaben de prendre la decisió de separar els seus camins. Res no ho feia induir, però ja devien tenir problemes en aquell moment.
Ainhi García no va voler perdre’s un moment tan assenyalat, però en tornar a Espanya han pres la decisió de passar la resta de l’estiu separats. Així ho ha tret a la llum el periodista Javi Hoyos, que ha sabut que aquesta relació tan consolidada s’ha trencat de manera inesperada. Gent molt propera a ells li confirmen que han trencat “de bones formes” perquè “no hi ha hagut terceres persones” ni cap mena d’infidelitat. El motiu? Tan simple com que senten que “s’ha acabat l’amor” un any i mig després de començar a sortir junts.
Ainhi esborra la felicitació que va fer a Nico Williams abans de la ruptura
Aquests amics de l’exparella han recalcat, al periodista, que entre Nico i Ainhi hi ha “molta estima” i que no hi ha hagut res estrany en aquesta ruptura. “La vida sempre dona mil voltes, però en aquests moments estan ambdós solters”, afegeixen. Sobta que diguin que han acabat bé i sense discussions, ja que una de les primeres decisions que ha pres l’enginyera ha estat esborrar la felicitació pública que va fer a Nico William el dia del seu aniversari. Ara mateix, no hi ha ni rastre en el seu perfil d’Instagram de les tendres paraules que va dedicar-li quan li deia que era la persona que “il·luminava” la seva vida. Sí que trobem encara alguna fotografia amb ell, però ocultes en publicacions de més d’una fotografia.
Cap dels dos protagonistes s’han pronunciat sobre aquesta notícia, ni per confirmar-li ni per desmentir-la. Sí que és cert, que fa pocs dies van aparèixer a televisió unes fotos de Nico Williams amb una noia morena que l’havia acompanyat al iot en el que està gaudint de les vacances postmundial. Si això té a veure amb la ruptura o no, només ho saben ells perquè la ruptura podia haver arribat abans d’aquestes fotografies.
Una ruptura que marcarà la resta de l’estiu de l’estrella de futbol, que continua de vacances per gaudir d’un dels premis més importants de la seva carrera.