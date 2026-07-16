Marc Cucurella forma part de la plantilla de la selecció espanyola que pot fer història aquest diumenge si guanya el seu segon Mundial de futbol. Aquest equip arriba a la final farcit de jugadors del Barça i també de catalans, com és el seu cas. El que pocs sabien? Que la seva superstició l’ha forçat a omplir la maleta d’amulets de la sort que creu que el poden ajudar a endur-se el títol més desitjat. En un vídeo publicar per la revista GQ, el sentim dir quins són els 10 objectes que sempre l’acompanyen a un torneig tan important com aquest. Doncs bé, ha estat un d’ells el que més ha cridat l’atenció perquè com és que s’endú la samarreta de pijama de la seva dona? La història és ben curiosa.
El futbolista està casat amb la influencer Claudia Rodríguez, amb qui surt des de fa gairebé una dècada. Pares de família nombrosa i molt enamorats, ha estat ella qui ha donat més detalls d’un pijama que no s’esperava que acabés esdevenint tan especial per al seu marit: “Ens hem de remuntar al 2024 per explicar-vos la història del famós pijama de la sort”, avança.
Marc Cucurella viatja molt per feina, però sempre han estat desplaçaments curts que fa que hagin d’estar pocs dies separats. Quan el van convocar per a l’Eurocopa, però, això canviava i Claudia va voler posar-li un detall seu a la maleta perquè la tingués present aquelles setmanes: “Se’m va ocórrer que li podia posar la meva samarreta de pijama preferida amb unes gotes del meu perfum, que les olors sempre ens transporten a una persona. Li va encantar el gest i ens va anar molt bé a l’Eurocopa, així que quan va arribar el Mundial vaig tenir clar que havia de tornar a posar-li perquè el Marc és molt supersticiós“.
Era una manera per fer-lo sentir a prop seu, per sentir que estan una mica més connectats en la distància. Però i si té poders màgics? “El meu pijama és el culpable que ens estigui anant tan bé al Mundial?“, prossegueix en un vídeo que ha enamorat els seguidors de la parella.
Quins són els objectes que sempre acompanyen Marc Cucurella?
Marc Cucurella reconeix ser molt supersticiós, tal com deia la seva dona, i sembla que aquesta idea de repetir el que li ha funcionat ho porta bastant a l’extrem: “Abans de l’Eurocopa vam fer un viatge amb els amics i ara abans del Mundial l’hem tornat a fer per veure si tornem a tenir tanta sort”. També s’ha endut la samarreta de la dona i la mateixa cinta de cabells. Però no acaben aquí els seus rituals: “Abans de cada partit faig quatre petons a la meva canyellera esquerra, on porto una foto dels nens“.
A la seva maleta, assegura que sempre hi trobem un fuet, un quadern per apuntar les seves notes, el seu perfum preferit, un dibuix dels fills i també un clauer que va regalar-li un d’ells. El que no pot faltar, i aquí ha fet gràcia, és la Nintendo Switch. Un jugador que pot ajudar la Roja a bordar una segona estrella a la samarreta o que, al contrari, podria tenir un mal dia i afavorir l’Argentina de Leo Messi.