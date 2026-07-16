Marc Cucurella forma parte del equipo de la selección española que puede hacer historia este domingo si gana su segundo Mundial de fútbol. Este equipo llega a la final repleto de jugadores del Barça y también de catalanes, como es su caso. ¿Lo que pocos sabían? Que su superstición le ha obligado a llenar la maleta de amuletos de la suerte que cree que pueden ayudarle a llevarse el título más deseado. En un vídeo publicado por la revista GQ, lo escuchamos decir cuáles son los 10 objetos que siempre lo acompañan a un torneo tan importante como este. Pues bien, ha sido uno de ellos el que más ha llamado la atención porque ¿cómo es que lleva la camiseta de pijama de su esposa? La historia es realmente curiosa.

El futbolista está casado con la influencer Claudia Rodríguez, con quien sale desde hace casi una década. Padres de familia numerosa y muy enamorados, ha sido ella quien ha dado más detalles de un pijama que no esperaba que terminara siendo tan especial para su marido: «Tenemos que remontarnos al 2024 para contaros la historia del famoso pijama de la suerte», adelanta.

Marc Cucurella viaja mucho por trabajo, pero siempre han sido desplazamientos cortos que hacen que tengan que estar pocos días separados. Cuando lo convocaron para la Eurocopa, sin embargo, eso cambió y Claudia quiso ponerle un detalle suyo en la maleta para que la tuviera presente esas semanas: «Se me ocurrió que le podía poner mi camiseta de pijama favorita con unas gotas de mi perfume, que los olores siempre nos transportan a una persona. Le encantó el gesto y nos fue muy bien en la Eurocopa, así que cuando llegó el Mundial tuve claro que tenía que volvérsela a poner porque Marc es muy supersticioso«.

Era una manera de hacerlo sentir cerca de ella, para sentir que están un poco más conectados en la distancia. Pero ¿y si tiene poderes mágicos? «¿Es mi pijama el culpable de que nos esté yendo tan bien en el Mundial?«, prosigue en un vídeo que ha enamorado a los seguidores de la pareja.

El amuleto de la suerte de Marc Cucurella, una camiseta de pijama | Instagram

El gesto tierno de su esposa que le da buena suerte | Instagram

La esposa de Marc Cucurella le ha dado un amuleto de la suerte | Instagram

¿Cuáles son los objetos que siempre acompañan a Marc Cucurella?

Marc Cucurella reconoce ser muy supersticioso, tal como decía su esposa, y parece que esta idea de repetir lo que le ha funcionado lo lleva bastante al extremo: «Antes de la Eurocopa hicimos un viaje con los amigos y ahora antes del Mundial lo hemos vuelto a hacer para ver si volvemos a tener tanta suerte». También se ha llevado la camiseta de su esposa y la misma cinta de cabello. Pero no acaban aquí sus rituales: «Antes de cada partido doy cuatro besos a mi espinillera izquierda, donde llevo una foto de los niños«.

En su maleta, asegura que siempre encontramos un fuet, un cuaderno para apuntar sus notas, su perfume favorito, un dibujo de los hijos y también un llavero que le regaló uno de ellos. Lo que no puede faltar, y aquí ha hecho gracia, es la Nintendo Switch. Un jugador que puede ayudar a la Roja a bordar una segunda estrella en la camiseta o que, al contrario, podría tener un mal día y favorecer a la Argentina de Leo Messi.