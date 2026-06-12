Marc Cucurella será uno de los jugadores del Barça que jugarán con España en el Mundial de fútbol que acaba de comenzar. El de Alella se ha ganado el cariño de los culés por su talento en la defensa, pero también por la humildad y simpatía que demuestra en sus intervenciones televisivas. Las revistas del corazón también han hablado de su vida privada en alguna ocasión, especialmente sobre lo que tiene que ver con su familia. Se sabe que, con solo 28 años, es padre de tres hijos. Uno de ellos es un niño con trastorno del espectro autista, una condición de la que el futbolista ha hablado abiertamente en varias entrevistas. Ahora lo ha vuelto a hacer en GQ, donde ha dejado claro que todo lo que hace es para conseguir que sus hijos se sientan «orgullosos» de él.

El deportista asegura que siempre intenta ser «buena persona» y «tener buen fondo«, sobre todo porque cree que todo es «más fácil» si haces el bien. Y ahora que es padre, con aún más motivos. Dice que en su tiempo libre le encanta «viajar» y, sobre todo, pasar tiempo con sus hijos: «Cuando tengo tiempo, me gusta pasar el tiempo con ellos porque paso mucho tiempo fuera de casa por el fútbol». Sale, desde hace años, con la influencer Claudia Rodríguez, con quien publica un montón de fotos y a quien dedica mensajes románticos en la red.

Marc Cucurella considera que uno de los retos más grandes que le ha puesto la vida tiene que ver con su hijo mayor: «Tiene autismo y fue un reto entenderlo para poder aprender a ayudarlo e intentar dirigirlo hacia un buen lugar, que llegara a sus máximas capacidades«. Sabe que siempre habrá gente mala dispuesta a criticarlo, pero dice que le da «un poco igual»: «Noto que a muchos futbolistas les da miedo expresarse, pero todos tenemos nuestros problemas y no debemos mostrarnos perfectos».

Marc Cucurella, portada de GQ | Adrià Cañameras

¿Qué ha explicado Marc Cucurella sobre el autismo de su hijo mayor?

En una entrevista anterior a la revista ¡Hola!, el futbolista dio más detalles del trastorno del espectro autista con el que diagnosticaron a su hijo mayor. El Mateo, que cumplirá seis años en octubre, es el hermano mayor de Rio -de cuatro años- y de Bella, de solo dos añitos. En un principio, Mateo acudió a una escuela convencional donde comenzó a mostrar que no acababa de adaptarse: «Se ofuscaba y lloraba, teníamos que ir a buscarlo muchas veces porque no aguantaba más de dos o tres horas». Todavía vivían en el Reino Unido y él era muy pequeño, lo que no ayudaba en el diagnóstico: «El médico no nos decía qué tenía y no sabíamos cómo actuar. Era horrible porque veíamos que no estaba bien y no sabíamos cómo ayudarlo».

Desde que descubrieron qué le pasaba, el pequeño ha mejorado “mucho”: «Ahora hablamos y hemos aprendido a entenderlo. Él se hace entender, pero necesitas conocerlo».

El futbolista catalán da detalles de la vida personal | Adrià Cañameras

Marc Cucurella, arrepentido de haberse teñido el cabello

De su formación como futbolista, ha comentado que aprendió muchísimo en La Masia en cuanto a cuidar de los compañeros: «Allí entendí que compartimos un objetivo y debemos cuidarnos unos a otros». Cuando fichó por el Chelsea, muy pocos confiaban en él: «Decían que no tenía el nivel para estar donde estaba y me tocó tragar muchas cosas… Tuve que trabajar en mí«.

Marc Cucurella, que fue muy viral cuando se tiñó el cabello, ahora acaba de hacer una promesa muy loca: «Me tatuaré la cara de Luis de la Fuente si ganamos el Mundial». Teniendo en cuenta que España es una de las favoritas para llevarse el premio, hay posibilidades de que acabe teniendo que ponerse en la piel la cara del seleccionador y de eso sí que se hablaría mucho. Sobre el tinte que se puso, ahora dice que lo haría muy diferente: «Lo pasé bastante mal porque, después, tuve que decolorarme el cabello y se me cayó muchísimo cuando me quité las trenzas. Quedé muy traumatizado«.

Marc Cucurella habla de la familia en una entrevista | Adrià Cañameras

Un futbolista que vuelve a demostrar que es de los pocos que habla abiertamente cuando los periodistas le ponen el micrófono delante.