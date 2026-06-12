Marc Cucurella serà un dels jugadors del Barça que jugaran amb Espanya en el Mundial de futbol que tot just acaba de començar. El d’Alella s’ha guanyat l’estima dels culers pel seu talent a la defensa, però també per la humilitat i la simpatia que demostra en les seves intervencions televisives. Les revistes del cor també han parlat de la seva vida privada en alguna ocasió, sobretot sobre el que té a veure amb la seva família. Se sap que, amb només 28 anys, és pare de tres fills. Un d’ells és un nen amb trastorn de l’espectre autista, una condició de la que el futbolista ha parlat obertament en diverses entrevistes. Ara ho ha tornat a fer a GQ, on ha deixat clar que tot el que fa és per aconseguir que els fills se sentin “orgullosos” d’ell.
L’esportista assegura que sempre intenta ser “bona persona” i “tenir bon fons“, sobretot perquè creu que tot és “més fàcil” si fas el bé. I ara que és pare, amb encara més motius. Diu que en el seu temps lliure li encanta “viatjar” i, sobretot, passar temps amb els seus fills: “Quan tinc temps, m’agrada passar el temps amb ells perquè passo molt de temps fora de casa pel futbol”. Surt, des de fa anys, amb la influencer Claudia Rodríguez, amb qui publica un munt de fotos i a qui dedica missatges romàntics a la xarxa.
Marc Cucurella considera que un dels reptes més grans que li ha posat la vida té a veure amb el fill gran: “Té autisme i va ser un repte entendre’l per poder aprendre a ajudar-lo i intentar dirigir-lo cap a un bon lloc, que arribés a les seves màximes capacitats“. Sap que sempre hi haurà gent dolenta disposada a criticar-lo, però diu que li és “una mica igual”: “Noto que a molts futbolistes els fa por expressar-se, però tots tenim els nostres problemes i no hem de mostrar-nos perfectes”.
Què ha explicat Marc Cucurella sobre l’autisme del fill gran?
En una entrevista anterior a la revista ¡Hola!, el futbolista va donar més detalls del trastorn de l’aspecte autista amb què van diagnosticar el fill gran. El Mateo, que farà sis anys a l’octubre, és el germà gran del Rio -de quatre anys- i de Bella, de només dos anyets. En un principi, Mateo va acudir a una escola convencional que seria on va començar a mostrar que no acabava d’adaptar-se’: “S’ofuscava i plorava, havíem d’anar-lo a buscar moltes vegades perquè no aguantava més de dues o tres hores”. Encara vivien al Regne Unit i ell era molt petit, el que no ajudava en el diagnòstic: “El metge no ens deia què tenia i no sabíem com actuar. Era horrible perquè vèiem que no estava bé i no sabíem com ajudar-lo”.
Des que descobrissin què li passava, que el petit ha millorat “molt”: “Ara parlem i ens hem après a entendre’l. Ell es fa entendre, però necessites conèixer-lo”.
Marc Cucurella, penedit d’haver-se tenyit els cabells
De la seva formació com a futbolista, ha comentat que va aprendre moltíssim a La Masia pel que fa a la cura dels companys: “Allà vaig entendre que compartim un objectiu i ens hem de cuidar els uns als altres”. Quan va fitxar pel Chelsea, molt pocs confiaven en ell: “Deien que no tenia el nivell per estar on estava i em va tocar empassar moltes coses… Vaig haver de treballar en mi“.
Marc Cucurella, que va ser molt viral quan va tenyir-se els cabells, ara acaba de fer una promesa molt boja: “Em tatuaré la cara de Luis de la Fuente si guanyem el Mundial”. Tenint en compte que Espanya és una de les preferides per endur-se el premi, hi ha opcions que acabi haver de posar-se sobre la pell la cara del seleccionador i d’això sí que se’n parlaria molt. Sobre el tint que va posar-se, ara diu que ho faria molt diferent: “Ho vaig passar bastant malament perquè, després, vaig haver de decolorar-me els cabells i em van caure moltíssims cabells quan em vaig treure les trenes. Vaig quedar molt traumatitzat“.
Un futbolista que torna a demostrar que és dels pocs que parla obertament quan els periodistes li posen el micròfon davant.