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El petó de Pau Cubarsí i Martina Riera que confirma la seva història d’amor
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
21/07/2026 11:21

Pau Cubarsí forma part de la fornada de jugadors del Barça que han fet història com a guanyadors del segon Mundial per a Espanya. En la celebració va estar acompanyat de la seva família a la gespa de l’estadi de Nova York, els qui ho van donar tot sobretot quan va saber-se que l’havien premiat com el millor jugador jove de tota la competició. Al seu costat, també la seva parella que no ha volgut perdre’s un moment tan important per al català.

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Ens referim a Martina Riera, una pèl-roja que ha intentat ser discreta per evitar la pressió mediàtica que sempre acompanya les WAGs -com es coneix a les wives and girlfriends (dones i parelles) dels futbolistes-.

Pau Cubarsí i Martina Riera confirmen la relació en una foto romàntica

L’eufòria del triomf va fer que s’oblidessin de l’hermetisme que mantenen sempre i van posar junts amb la copa davant dels fotògrafs, de la mateixa manera que alguns també van poder captar un petó molt romàntic que van fer-se al mig de la gespa. Una parella de jovenets que confirmen, així, un rumor que els ha acompanyat des que els veiessin gaudint de les vacances d’estiu a Grècia de l’any passat.

El defensa, de 19 anys, va conèixer la Martina quan tots dos eren petits. Amics de tota la vida, la seva amistat ha anat evolucionant fins que han acabat convertint-se en una de les parelles més seguides del mundial. Ell viu a Barcelona amb la germana gran, que està intentant guanyar-se la vida com a influencer, mentre que ell estudia ADE per obrir-se un altre camí per quan acabi la seva etapa de futbolista. Cal recordar que van néixer a Estanyol que és un petit nucli de Girona amb menys de 200 habitants. Que el fitxés el Barça i es criés a la Masia ha canviat la seva vida, de la mateixa manera que també ho farà haver-se convertit en guanyador del món.

Pau Cubarsí no acostuma a publicar fotos amb la parella, però a vegades fa excepcions - Instagram
Pau Cubarsí no acostuma a publicar fotos amb la parella, però a vegades fa excepcions | Instagram

Una parella que ha confirmat la seva relació en una celebració que deu haver-los fet molt feliços a tots dos. De Martina no se sap què estudia o on viu, uns detalls que la premsa rosa intentarà descobrir ara que se sap que, efectivament, forma part del grupet de dones i parelles dels guanyadors del Mundial.

Barça

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