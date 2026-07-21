Pau Cubarsí forma parte de la generación de jugadores del Barça que han hecho historia como ganadores del segundo Mundial para España. En la celebración estuvo acompañado de su familia en el césped del estadio de Nueva York, quienes lo dieron todo sobre todo cuando se supo que lo premiaron como el mejor jugador joven de toda la competición. A su lado, también su pareja que no ha querido perderse un momento tan importante para el catalán.

No te lo puedes perder Comunicación impactante de Inés García, pareja de Lamine Yamal, tras las críticas

Nos referimos a Martina Riera, una pelirroja que ha intentado ser discreta para evitar la presión mediática que siempre acompaña a las WAGs -como se conoce a las wives and girlfriends (esposas y parejas) de los futbolistas-.

Pau Cubarsi celebrating with his girlfriend. ❤️ pic.twitter.com/dnmEqC5Bz3 — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 20, 2026

Pau Cubarsi and Martina Riera. pic.twitter.com/tujTQQxpGZ — Barça Archive (@BarcaArchive) July 19, 2026

Pau Cubarsí y Martina Riera confirman la relación en una foto romántica

La euforia del triunfo hizo que se olvidaran del hermetismo que mantienen siempre y posaron juntos con la copa frente a los fotógrafos, de la misma manera que algunos también pudieron captar un beso muy romántico que se dieron en medio del césped. Una pareja de jovencitos que confirman, así, un rumor que los ha acompañado desde que los vieron disfrutando de las vacaciones de verano en Grecia del año pasado.

El defensa, de 19 años, conoció a Martina cuando ambos eran pequeños. Amigos de toda la vida, su amistad ha ido evolucionando hasta que han terminado convirtiéndose en una de las parejas más seguidas del mundial. Él vive en Barcelona con la hermana mayor, que está intentando ganarse la vida como influencer, mientras que él estudia ADE para abrirse otro camino para cuando termine su etapa de futbolista. Cabe recordar que nacieron en Estanyol, que es un pequeño núcleo de Girona con menos de 200 habitantes. Que lo fichara el Barça y se criara en la Masia ha cambiado su vida, de la misma manera que también lo hará haberse convertido en ganador del mundo.

Pau Cubarsí no suele publicar fotos con la pareja, pero a veces hace excepciones | Instagram

Una pareja que ha confirmado su relación en una celebración que debe haberlos hecho muy felices a ambos. De Martina no se sabe qué estudia o dónde vive, unos detalles que la prensa rosa intentará descubrir ahora que se sabe que, efectivamente, forma parte del grupo de mujeres y parejas de los ganadores del Mundial.