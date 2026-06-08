Pau Cubarsí es uno de los jugadores del Barça que han surgido de la Masia. Nacido en Estanyol, un pueblecito de Girona, ha ido escalando hasta convertirse en un jugador indispensable que ha conseguido un buen puñado de fans. Joven y aún desconocido para muchos, acaba de abrir una ventana a su vida privada en una entrevista que ha sorprendido mucho. El gerundense protagoniza la portada de la revista GQ, de hecho, donde se define como una persona “tranquila” y “con valores” y que intenta ser “él mismo”.

Desde muy pequeño tuvo claro que quería ser futbolista, una pasión “importante” que arrastra desde que iba con los amigos a jugar a la plaza: “Me permitía desconectar y enfocarme en algo muy puro”. El Barça ha amplificado esta afición, el club de su vida que dice que le ha enseñado “todo”. Si algo lo caracteriza es tener las ideas “muy claras” desde el principio: “Ahora he madurado y mi mentalidad ha cambiado”. Cubarsí no era del todo consciente de la influencia que podría llegar a tener como jugador del primer equipo, pero cree que ha acabado aprendiendo a gestionarlo.

¿Qué le ayuda a mantenerse con los pies en el suelo? Porque desde fuera se le ve muy humilde: “Mi familia, los representantes y los amigos me ayudan; todos aquellos que están a mi alrededor desde pequeño porque me recuerdan de dónde vengo y quién soy”. Algunos lo han criticado y ahora saca a la luz cómo vive el hecho de tener detractores: “A veces, la gente intenta buscarte las cosquillas o encontrar tus puntos débiles. Creo que no debes hacerles caso, tienes que estar seguro de ti mismo y tener claro que estas personas solo buscan atención”.

Pau Cubarsí protagoniza la portada de la revista GQ | Adrià Cañameras

Pau Cubarsí y los valores que quiere transmitir como jugador del Barça

Pau Cubarsí también ha hablado de los valores que le gustaría transmitir. Como jugador del Barça, es consciente de que tiene una imagen que mantener: “Intento representar que cada uno pueda ser lo que quiera ser, que tenga libertad de expresión, que vaya con su idea”. No le importa mostrarse vulnerable, si es necesario, ya que tiene claro que mostrar vulnerabilidad no debe ser un motivo de burla: “Lo que quieres es que la gente sepa cómo eres y eso es lo más honesto”. Su objetivo dice que es “ser buena persona” y no hacer daño “a nadie”, lo que dice mucho de él.

Ha hecho gracia que Pau Cubarsí saque a la luz que se ha aficionado a las películas de Harry Potter: “He comenzado hace poco y me ha encantado, aunque creía que no me gustarían porque me leí los libros y pensaba que la adaptación nunca estaría a la altura”. ¿Otra película que le gusta? Interstellar por su banda sonora “fantástica”. Por ejemplo, cuando se trata de vestir, el futbolista describe su estilo como “sencillo”.

Entrevista personal de Pau Cubarsí | GQ, Adrià Cañameras

El futbolista del Barça se sincera | Adrià Cañameras

Toda una serie de perlas que demuestra cómo es el jugador en su faceta más personal.