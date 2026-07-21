Lamine Yamal forma parte del grupo de futbolistas de la selección española que puede decir, con orgullo, que son campeones del mundo. En la celebración del título se le vio totalmente eufórico en el césped, donde recibió los abrazos de sus seres queridos que no quisieron perderse una cita tan importante. Más allá de la familia, también lo vimos con su pareja Inés García.

La influencer andaluza ha recibido críticas por su actitud en ese momento, sorprendentemente, ya que muchos han sacado la misma conclusión de unos vídeos suyos del momento. Se la ve con cara de enfadada, dicen, al darse cuenta de que el de Mataró no le estaba prestando atención. Y, ante esto, han terminado criticándola y llenando las redes sociales de especulaciones sobre el estado de esta relación. Lo que para algunos era una simple percepción, ha terminado generando una bola que la ha forzado a reaccionar totalmente superada por la situación.

El vídeo, que se ha viralizado, lo acompañan del mismo vaticinio: «¿Cuánto tiempo le queda a esta relación?«. Otros van más allá y la acusan -sin prueba alguna, claro- de haber roto con el novio con quien salía desde hacía cinco años por «sacar dinero«.

El "trato" de Lamine Yamal hacia su novia Inés García despues de ser campeon del mundo.

¿Cuanto le queda a esta relación? 🤔pic.twitter.com/7DoKG1eyeh — Todo Mundo (@TodoMundoOk) July 20, 2026

Ines Garcia left her boyfriend of 5 years when footballer Lamine Yamal texted her on Instagram.



He flew her out.



Her boyfriend is handsome, treated her right, loved her.



But she still left him for a guy she has no future with.



Modern women only want money, they don't deserve… pic.twitter.com/q5IfhyFdex — ︎ ︎venom (@venom1s) May 20, 2026

La respuesta de Inés García tras las críticas por la actitud con Lamine Yamal

Estos son solo dos ejemplos de los cientos de mensajes que se han compartido en el mismo sentido. Y ella, como adelantábamos, ha reaccionado: «Nunca pensé que compartir algo tan simple terminaría convirtiéndose en esto. Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar en una relación», ha destacado. En una reflexión que ha compartido en Twitter, Inés García se muestra serena en medio de la tormenta: «Entiendo que no tengo que caer bien a todo el mundo y entiendo las críticas cuando son con respeto. Hay una diferencia enorme entre opinar y dedicar tiempo a humillar, insultar o desearle lo peor a alguien a quien ni siquiera conocen«, ha añadido en esta defensa.

En este escrito, la influencer y pareja de Lamine Yamal denuncia que la hayan criticado de una manera tan feroz: «No estoy haciendo daño a nadie. No he robado nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida. Y os pido, de verdad, que antes de escribir un comentario penséis que al otro lado de la pantalla hay una persona que también tiene familia, amigos, inseguridades y sentimientos. No sabéis cómo pueden afectar vuestras palabras».

La pareja de Lamine Yamal ha sido criticada | Instagram

La pareja se ha mostrado muy enamorada en la final del Mundial | Instagram

«Soy una mujer con sentimientos, con una familia que también lee estas cosas y con días buenos y días malos, como cualquier otra persona», insiste. Y termina con una petición: «No pretendo convencer a nadie de que me ame. Solo os pido un poco de empatía, un poco de humanidad porque nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio. Ojalá algún día internet deje de ser un lugar donde se celebre la crueldad«.

Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto.



Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar… — Inés García (@_ineesgaarcia) July 21, 2026

La chica ha agradecido que le hayan permitido decir la suya y que la gente se haya dedicado a leer estas reflexiones. De hecho, deja claro que a ella lo único que le gusta es compartir «cositas» de su vida: «No busco perjudicar ni hacer sentir mal a nadie con lo que publico. Al final del día, todos estamos intentando vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Espero que podamos elegir siempre la compasión antes que el odio».